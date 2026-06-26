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POLICIALES

Detuvieron a una mujer por la muerte de un hombre en un taller mecánico de Resistencia

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La medida fue dispuesta por la Fiscalía interviniente tras el análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas realizadas por la División Delitos Contra las Personas.

El hecho ocurrió en un taller mecánico ubicado sobre calle Echeverría al 1400 de la ciudad de Resistencia, donde Sebastián Dearmas, de 43 años, perdió la vida. Según se informó, el hombre se encontraba realizando tareas laborales en el lugar y fue hallado posteriormente debajo de un automóvil, sin signos vitales.

A partir de este hecho, efectivos de la División Delitos Contra las Personas llevaron adelante distintas tareas investigativas, relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y el análisis del material fílmico obtenido.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía de Investigación Penal N° 6, a cargo de la Dra. Mariana Echarri, dispuso la aprehensión de una mujer de 46 años, quien quedó vinculada en la causa mientras continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido. Además, se secuestró un celular que será sometido a las pericias correspondientes y quedó a disposición de la Justicia.

Finalmente, la detenida fue trasladada a la comisaría, donde permanece alojada por disposición de la magistratura interviniente.

 

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