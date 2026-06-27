De conductora irreverente a figura de teatro: los momentos más importantes de la carrera de Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais en un accidente conmocionó al mundo del periodismo y del espectáculo. Tenía 54 años y una trayectoria que la convirtió en una de las conductoras más reconocidas de la televisión argentina.

Con un estilo fresco, descontracturado y sin prejuicios, logró destacarse tanto en la pantalla chica como en la radio y, en los últimos años, también en el teatro.

Desde muy joven, Ernestina estuvo vinculada a los medios y supo construir un camino propio. Rápidamente encontró una identidad que la diferenció: una forma de comunicar cercana, espontánea y con una impronta irreverente que conquistó al público.

Sus primeros pasos en los medios fueron como movilera de La Biblia y el calefón, el ciclo conducido por Jorge Guinzburg. Esa experiencia marcó el inicio de una relación profesional que sería determinante para su carrera.

Uno de los grandes puntos de inflexión llegó en 2005, cuando se puso al frente de Mañanas informales junto a Guinzburg. El ciclo se convirtió en uno de los programas más exitosos de las mañanas argentinas y la dupla logró una química que marcó a toda una generación de televidentes. Allí, Pais consolidó su popularidad y se transformó en una de las conductoras más queridas de la televisión.

Ernestina Pais y Jorgue Guizburg fueron los conductores de Mañanas Informales entre 2005 y 2008. (Foto: Mañanas Informales)

Tiempo después volvió a hacer historia al convertirse en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC), un formato que hasta entonces había estado encabezado exclusivamente por hombres. Su llegada representó un cambio importante para uno de los programas más emblemáticos de la TV argentina y confirmó su capacidad para asumir nuevos desafíos.

La radio también ocupó un lugar central en su carrera. Condujo distintos ciclos en AM y FM, entre ellos Salgan al sol, por AM 530, trabajo por el que obtuvo el Martín Fierro a la mejor labor en conducción femenina en radio. Más adelante integró Un día perfecto, por Rock & Pop, junto a Osvaldo Bazán y Carlos Belloso, y años después estuvo al frente de Honestidad brutal, por Vale 97.5.

Ernestina Pais hizo historia al ser la primera mujer en conducir el programa CQC. (Archivo CQC).

En los últimos años decidió explorar una nueva faceta artística y se volcó a la actuación. Participó en producciones de ficción y encontró un nuevo espacio sobre los escenarios, donde recibió elogios por su desempeño.

Actualmente integraba el elenco de El divorcio del año, una de las comedias más convocantes dirigidas por José María Muscari, una experiencia que le permitió reencontrarse con el público desde otro lugar.

En los últimos años, Ernestina Pais incursionó en el ambiente teatral. (Foto: Instagram/@ernepais)

Su muerte deja un profundo vacío en el ambiente artístico y periodístico. Sin embargo, su legado permanece en una carrera marcada por la naturalidad, el humor y la capacidad de reinventarse a lo largo de más de tres décadas frente al público.

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

El trágico episodio ocurrió este viernes en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro. Allí, por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo que conducía Ernestina Pais fue impactado por una formación del Tren de la Costa.

Así quedó el auto que manejaba Ernestina Pais al momento del choque. (Foto: TN)

De acuerdo con el parte policial, la conductora manejaba un Honda Civic negro cuando intentó atravesar el cruce ferroviario. Las primeras actuaciones indican que el auto avanzó con la barrera baja y fue arrollado por el tren, que impactó de lleno sobre el lateral izquierdo, correspondiente al lado del conductor.

Como consecuencia de la violencia del choque, la periodista murió en el lugar. Los efectivos que llegaron a la escena constataron que era la única ocupante del auto y que no presentaba signos vitales.