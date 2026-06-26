Día del Payaso Argentino: “Cuando uno ríe es inmortal”

Pochosky, payaso, malabarista y gestor cultural chaqueño, habló con Radio Libertad en el Día del Payaso Argentino. Recordó sus casi tres décadas de trayectoria, reflexionó sobre el valor social de la risa, repasó la historia del Circo Freak y de Chaque el Circo, y lamentó haber quedado fuera de la Bienal por cuestiones políticas.

Cada 26 de junio se celebra el Día del Payaso Argentino, una fecha que homenajea al legendario artista José “Pepe” Podestá, considerado uno de los padres del circo nacional. Para Pochosky, referente del circo independiente chaqueño, la jornada es mucho más que una efeméride: es la oportunidad para reivindicar una profesión que, asegura, tiene un profundo compromiso con la sociedad.

“El payaso es una persona que hace salir a la gente de su realidad“, resumió durante una entrevista con Radio Libertad.

Y enseguida recurrió a una frase que lo acompaña desde hace años, del reconocido clown español Tortell Poltrona: “Cuando uno ríe es inmortal”.

“Cuando la gente se ríe se olvida de las cuentas, de los problemas familiares, de todo. Por eso la risa es tan importante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo”, sostuvo.

Casi 30 años haciendo reír

Pocho recordó que comenzó su camino artístico en 1997, cuando se animó a presentar su primer espectáculo en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia. “Me bajé del colectivo con un bolsito, hice mi show, pasé la gorra y esa misma noche dije: “De esto quiero vivir toda la vida”“, recordó entre risas.

Desde entonces construyó una carrera que lo llevó por más de 20 países, siempre representando al Chaco. “Hace 28 años que me dedico al difícil arte de hacer reír y soy muy feliz de haber elegido esta profesión“, afirmó.

Consultado sobre el uso de la palabra “payaso” como insulto, Pocho aseguró que con el paso del tiempo aprendió a resignificarla. “Antes me molestaba. Hoy no. Depende de quién venga. Para mí que me digan payaso es un honor.”

Incluso dejó una de las frases más celebradas de la entrevista: “Ser payaso es como un buen vino: cuanto más tiempo pasa, mejor se pone”.

El recuerdo del Circo Freak y “Chaque el Circo”

Durante la charla también repasó dos proyectos emblemáticos de la cultura chaqueña: Circo Freak y Chaque el Circo, la propuesta que durante años llevó espectáculos gratuitos a distintos barrios de Resistencia.

Recordó que por ese programa pasaron casi 200 artistas de Argentina y otros países, muchos de ellos con trayectoria internacional. “Hemos recorrido más de 100 barrios. Llegábamos a terrenos baldíos, armábamos un escenario y aparecía toda la magia del circo. No era solamente un espectáculo: era un espacio donde la comunidad volvía a encontrarse.”

Según explicó, el proyecto permitió descubrir cómo cada barrio respondía de manera distinta al arte. “Había chicos que saludaban tirando piedritas porque era la forma en la que se relacionaban; otros abrazaban a los artistas en plena función. Cada barrio tenía su propia cultura.”

La entrevista terminó con un momento emotivo. Pocho dedicó la conversación a un payaso que había fallecido la noche anterior y cerró con un poema que resume su manera de entender el oficio. “En este mundo traidor se aprende a reír con llanto y a llorar con carcajadas. Solo un aplauso les pido y quedaré satisfecho como un payaso agradecido.”