Murió Ernestina Pais: el auto en el que viajaba fue arrollado por el Tren de la Costa

La conductora televisiva Ernestina Pais murió este viernes luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.

Así quedó el auto en el que manejaba Ernestina Pais al momento del choque. (Foto: TN)

En cuanto los efectivos y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que Pais había muerto y que era la única ocupante del vehículo.

Policías y bomberos trabajan en el lugar donde se produjo el accidente. (Foto: TN)

En la escena trabajan policías y bomberos para determinar en qué circunstancias ocurrió el accidente. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.

Quién fue Ernestina Pais y cómo construyó una de las carreras más destacadas de la televisión argentina

Durante más de tres décadas, Ernestina Pais fue una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos. Con un estilo descontracturado, espontáneo y cercano, dejó su huella en la televisión, la radio y, en los últimos años, también en el teatro.

Comenzó su carrera como movilera de La Biblia y el calefón, el programa de Jorge Guinzburg, con quien años más tarde formaría una de las duplas más recordadas de la TV al conducir Mañanas informales, ciclo que la consolidó como una de las figuras más queridas de la pantalla.

Otro de los hitos de su carrera llegó cuando se convirtió en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC), un programa históricamente encabezado por hombres. Con un estilo descontracturado, espontáneo y sin prejuicios, logró imprimirle su sello personal y reafirmó su lugar como una de las conductoras más versátiles de su generación.

Ernestina Pais se convirtió en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga. (Archivo CQC).

Además de la televisión, desarrolló una extensa carrera en radio. Pasó por distintas emisoras y programas, entre ellos Salgan al sol, por AM 530, trabajo por el que recibió el Martín Fierro a la mejor conducción femenina en radio. También integró Un día perfecto, en Rock & Pop, y más adelante condujo Honestidad brutal, por Vale 97.5.

En los últimos años decidió incursionar en la actuación y encontró un nuevo espacio sobre los escenarios. Actualmente formaba parte del elenco de El divorcio del año, la comedia dirigida por José María Muscari, con la que seguía en contacto con el público desde una faceta diferente.