Rosa Petrovich, de Atech: “Llevamos perdido más del 35% del sueldo y el gobierno no llama a paritarias”

La secretaria general de Atech participó del segundo plenario provincial de trabajadores en Club Moraba. Denunció que el gobierno de Esdero dejó de aplicar la cláusula gatillo y no convoca a la comisión de política salarial. Advirtió por la reforma laboral de Milei y el ataque a las organizaciones sindicales. “La unidad en la acción siempre es garantía de éxito”, sostuvo.

Rosa Petrovich, secretaria general de Atech, participó el pasado viernes del segundo plenario provincial de trabajadores en Club Moraba y advirtió por la pérdida salarial y el incumplimiento de leyes vigentes por parte del gobierno provincial.

“Estamos atravesando una situación de crisis extraordinaria desde los distintos sectores de trabajadores, pero particularmente como trabajadores de la educación”, señaló Petrovich. Según la dirigente, el gobierno dejó de aplicar el mecanismo de actualización salarial acordado: “Llevamos perdido hasta acá, desde que el gobierno dejó de aplicar nuestra cláusula gatillo que era simplemente el mecanismo para cumplir con la ley del estatuto del docente que tiene rango constitucional. Dejó de actualizar los salarios, dejó de llamar nunca a la paritaria docente, a la comisión de política salarial y condiciones de trabajo”.

35% de pérdida y falta de convocatoria

Petrovich cuantificó el impacto: “A hoy estamos perdiendo más del 35% de nuestro sueldo”. Además cuestionó que, ante la falta de actualización, el Ejecutivo solo “anuncian que van a anunciar” medidas salariales. “Lo que nos preguntamos es si van a anunciar el 35% que nos confiscaron de nuestro sueldo con la falta de actualización al compás de la inflación”.

Para la secretaria general de Atech, el incumplimiento es doble: “El gobierno de Leandro Esdero incumple y pisotea la ley del estatuto del docente, incumple y pisotea la constitución de la provincia que después paradójicamente van junto con la ministra a hacerle jurar lealtad a la constitución a los alumnos en las escuelas”.

Reforma laboral y ataque a los sindicatos

Petrovich vinculó la situación provincial con las políticas nacionales: “Tenemos el mejor alumno del presidente Milei que es el gobernador Esdero que está propiciando desde ya con sus socios libertarios la liquidación de la ley del estatuto del docente”.

Advirtió también por el avance de la reforma laboral: “Te los pretenden arrebatar al 100% como la famosa ley de reforma laboral con la que el gobierno avanza, que nos repercute a todos”. Y marcó que el objetivo es debilitar la organización gremial: “El objetivo central es el ataque a las organizaciones sindicales para instalar lo que necesita este modelo brutal de ajuste como es el neoliberalismo: instalar la división entre los trabajadores y el sálvese quien pueda. Y solo no se salva nadie”.

Unidad y lucha como camino

La dirigente de Atech defendió la participación en el plenario de CGT y CTA junto a otros sectores. “Como trabajadores tenemos el deber de trazar nuestras propias estrategias para resistir este brutal ajuste que lo venimos haciendo por sectores. Pero claramente la unidad en la acción siempre es garantía de éxito. Definitivamente si los trabajadores no entendemos que el camino es el de la unidad y el de la lucha permanente y sostenida para defender los derechos que tanto nos costaron años, hoy te los arrebatan”.

Petrovich cerró señalando que la crisis “está destruyendo nuestros derechos, nuestra economía familiar y los cimientos mismos de nuestra sociedad”, por lo que llamó a organizarse “para dar por tierra con toda esta política”.

Con la cláusula gatillo suspendida y sin paritarias docentes, Atech llevó al plenario de hoy el reclamo por la recuperación del 35% de pérdida salarial y por el cumplimiento del estatuto y la constitución provincial.