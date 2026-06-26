Fórmula 1: la maniobra de Colapinto que lo obligó a entrar a boxes en la segunda práctica del GP de Austria

Franco Colapinto disputa este fin de semana el Gran Premio de Austria. En el segundo ensayo de este viernes, en el que buscaba mejorar la 8° posición de la FP1, el argentino tuvo una complicación que condicionó su rendimiento.

Durante los primeros minutos de la sesión, perdió el control de auto y pisó la grava del circuito, lo que le hizo abortar la vuelta y motivó su ingreso a boxes. Aunque rápidamente se repuso y mantuvo la dirección del auto, el argentino no pudo volver a encontrar un buen rendimiento, pese a colocar neumáticos blandos para mejorar el agarre al asfalto.

Colapinto corre en el GP de Austria (foto: AP)

Este sábado, disputará la FP3 a las 7.30 horas y la clasificación a las 11. Por último, el domingo 28 de junio tendrá la carrera a partir de las 10 horas. Todos los horarios corresponden a Argentina.

Los horarios del GP de Austria 2026

Sábado 27 de junio

Entrenamientos Libres 3: 07:30 horas

07:30 horas Clasificación: 11:00 horas

Domingo 28 de junio

Carrera: 10:00 horas

Cómo es el Red Bull Ring

El Red Bull Ring, ubicado en la ciudad de Spielberg, es uno de los circuitos más cortos del calendario actual de la Fórmula 1.

A pesar de tener apenas diez curvas, es una pista muy exigente debido a sus importantes desniveles y a las fuertes zonas de frenada que generan constantes oportunidades de sobrepaso.

Datos clave del circuito