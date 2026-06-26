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Fueron sorprendidos en un campo cazando: habían faenado un ñandú

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El procedimiento se realizó esta madrugada en una zona rural de Puerto Tirol. La intervención permitió secuestrar un arma de fuego, cartuchos y elementos utilizados para la caza ilegal. Uno de los involucrados fue aprehendido.

Alrededor de las 0:15 de este viernes, efectivos de la División Rural Colonia Popular intervinieron en un campo de la zona rural de Puerto Tirol tras recibir un aviso de vecinos que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de personas realizando presuntamente actividad de caza.

Los uniformados ingresaron a pie al predio y, tras seguir rastros de dos motocicletas, localizaron los rodados abandonados. A pocos metros identificaron a dos hombres de 23 y 32 años, que transportaban dos cuartos faenados de un ñandú, además de cuchillos, linternas y una escopeta calibre 16 cargada con cartuchos aptos para el disparo.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 6, se procedió al secuestro del arma de fuego y la aprehensión de uno de los involucrados por presunta infracción al artículo 189 Bis del Código Penal, mientras que el otro fue notificado de las actuaciones en libertad.

Asimismo, tomó intervención la Dirección de Parques, Áreas Protegidas y Biodiversidad, que dispuso el secuestro de los elementos utilizados para la caza, el decomiso de la carne del animal silvestre y su posterior incineración, además de notificar a ambos ciudadanos por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 1429-R.

Finalizadas las diligencias, el detenido de 23 años, fue trasladado a la Comisaría de Puerto Tirol, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

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