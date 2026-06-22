Roberto Belvís, neurólogo: “Los ataques de migraña se pueden sufrir ante cambios bruscos de temperatura”

La migraña afecta a millones de personas y se caracteriza por ataques recurrentes de dolor intenso, que pueden venir con náuseas y sensibilidad a la luz o al sonido, entre otros síntomas. A lo largo de los años, distintos estudios analizaron la posible influencia de factores ambientales, como la temperatura, sobre la frecuencia de las crisis.

Pese a que la evidencia científica aún no permite afirmar de forma concluyente que el frío sea una causa directa de esta enfermedad, el neurólogo Roberto Belvís advirtió que los cambios bruscos de temperatura podrían favorecer la aparición de episodios de migraña en personas con predisposición.

Más allá de esto, los especialistas coinciden en que el vínculo entre el clima y la migraña todavía es un terreno de investigación abierto. Mientras algunas hipótesis sugieren que determinados cambios meteorológicos podrían actuar como desencadenantes, los expertos remarcan que todavía faltan pruebas contundentes para establecer una relación directa.

Por qué los cambios de temperatura podrían empeorar la migraña, según un especialista

La relación entre el clima y la migraña despertó interés científico durante décadas. Diversos estudios intentaron determinar si factores como el frío, el calor, la humedad o la presión atmosférica influyen en la aparición de las crisis, aunque los resultados obtenidos hasta el momento no fueron concluyentes.

La ciencia no es concluyente acerca de si hay relación entre el frío y la aparición de migraña. (Foto: Gemini)

Roberto Belvís, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, explicó que no existen evidencias sólidas que permitan afirmar que una determinada condición meteorológica provoque migrañas. Sin embargo, aclaró que “ante cambios bruscos de temperatura, se puede sufrir ataques de migrañas”, una situación que también puede observarse en otras enfermedades.

El especialista recordó que un metaanálisis que reunió alrededor de 80 investigaciones sobre factores atmosféricos encontró que solamente 11 estudios cumplían criterios metodológicos adecuados. Según detalló, en ninguno de ellos apareció una asociación clara entre la migraña y una variable meteorológica específica.

Aun así, algunas teorías intentan explicar por qué ciertos pacientes perciben una mayor frecuencia de ataques cuando cambian las condiciones climáticas. Una de las hipótesis señala que determinadas partículas transportadas por el viento podrían ingresar por las vías respiratorias y estimular el nervio trigémino, una estructura clave en los mecanismos que desencadenan el dolor característico de la migraña.

Algunas personas perciben una mayor frecuencia en las crisis de migraña cuando cambian las condiciones climáticas.

Otros especialistas también sostienen que las variaciones térmicas repentinas podrían generar respuestas fisiológicas capaces de favorecer una crisis. Pasar de un ambiente cálido a uno muy frío puede provocar estrés térmico en el organismo y generar reacciones inflamatorias o alteraciones en el sistema nervioso de personas con predisposición genética. Aunque estas hipótesis siguen bajo estudio, algunos expertos consideran que los cambios bruscos de temperatura pueden actuar como un factor desencadenante en determinados pacientes.

Qué se puede hacer para reducir el dolor de cabeza

En días en los que parece que la cabeza está a punto de estallar del dolor, los especialistas recomiendan descansar en un ambiente tranquilo, con poca luz y sin ruidos intensos. También es importante mantenerse hidratado, ya que la deshidratación puede favorecer o intensificar las molestias en algunas personas. Dormir las horas necesarias y evitar el cansancio excesivo también contribuye a una mejor recuperación.

Los especialistas recomiendan descansar en un lugar tranquilo, con poca luz y sin ruido para combatir el dolor de cabeza. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Otro aspecto clave consiste en identificar posibles desencadenantes. El estrés, la falta de sueño, los cambios en los horarios de comida, el consumo de alcohol o la exposición prolongada a pantallas pueden favorecer la aparición de episodios de dolor de cabeza. Llevar un registro de los síntomas ayuda a reconocer patrones y prevenir nuevas crisis.

Cuando el dolor es persistente o aparece de manera recurrente, se aconseja consultar con un profesional de la salud. También es importante buscar atención médica si el dolor surge de forma repentina, es especialmente intenso o se acompaña de síntomas como alteraciones visuales, dificultades para hablar, debilidad muscular o pérdida del conocimiento.