Misiones: Secuestran más de una tonelada de marihuana

Hoy domingo, gendarmes del Escuadrón 10 “Eldorado” secuestraron más de una tonelada de marihuana en la provincia de Misiones. El procedimiento se inició durante la madrugada, cuando los efectivos intentaron detener una camioneta que embistió el retén a alta velocidad.

A las 2:30 de la mañana sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad de Puerto Piray. El personal de la Sección observó como una camioneta color negro. Hace caso omiso a las indicaciones de detención y embiste el puesto de control de los uniformados. De inmediato, se coordinó un operativo cerrojo. En la localidad de Montecarlo a unos 200 metros de la mencionada ruta nacional, sobre un camino de tierra, hallaron el rodado sin ocupantes.

Tras asegurar la zona y controlar las inmediaciones y el interior de una casa abandonada, los efectivos hallaron bultos de grandes dimensiones envueltos en plástico negro, característicos de los cargamentos de droga de la zona.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, dispuso el traslado del operativo hacia la sede del Escuadrón para garantizar la seguridad del procedimiento.

Ante testigos, el personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo “Narcotest”, las cuales arrojaron resultado positivo para cannabis sativa. En total se contabilizaron 33 bultos: 27 de ellos contenían 1.248 paquetes rectangulares con marihuana, mientras que los seis restantes resguardaban cogollos de la misma planta. El peso definitivo arrojó 1.050 kilos 600 gramos.

Los investigadores confirmaron además que la patente del vehículo correspondía en realidad a otro automóvil. Al solicitar la verificación de los antecedentes reales del chasis se determinó que su procedencia es brasilera y fue robada en abril de este año.

El juzgado interviniente ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes bajo la carátula de “Infracción a la Ley 23.737” y dispuso que el cargamento quede resguardado bajo estrictos protocolos de cadena de custodia en el depósito judicial a la espera de su posterior destrucción.