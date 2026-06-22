En dónde queda Austria, un país con pasado imperial que logró una hazaña en el Mundial 78

Aunque Austria apareció en el radar de los hinchas argentinos desde el sorteo del Mundial 2026, allá por diciembre de 2025, su rica historia que va mucho más allá del fútbol. El país está asociado a los palacios, los cafés tradicionales, los grandes compositores y una historia política marcada por el poder de la monarquía de los Habsburgo.

Ubicado en el centro de Europa, cuenta con un impresionante pasado imperial, y ciudades reconocidas en todo el mundo por su belleza. Su capital, Viena, es una de las ciudades más populares y visitadas del continente por su arquitectura, su vida cultural y su vínculo con la música clásica.

Lejos de los grandes flashes futbolísticos, su selección atraviesa hoy uno de los mejores momentos de su historia. Y atesora el recuerdo de un partido del Mundial 78 que quedó en la memoria como el “milagro de Córdoba”. Aquella vez, Austria le ganó 3-2 a Alemania Occidental en esa provincia, y no fue una victoria más ya que enfrente estaba el campeón del mundo vigente y una de las potencias del fútbol.

En dónde queda Austria, un país clave de Europa

Austria está ubicada en el centro de Europa, limita con Alemania y República Checa al norte, con Eslovaquia y Hungría al este, con Eslovenia e Italia al sur, y con Suiza al oeste. Esa posición la convirtió durante siglos en un punto de conexión entre Europa occidental, central y oriental.

Aunque no tiene costa, su geografía es muy reconocible, ya que buena parte del territorio austríaco está dominada por los Alpes, la gran cadena montañosa que atraviesa el oeste y el sur del país. Por eso, los deportes de invierno, las estaciones de esquí y los paisajes de lagos, valles y montañas conforman su identidad.

Otro rasgo distintivo es el río Danubio, que cruza el país y pasa por ciudades como Viena y Linz. Históricamente, el Danubio fue clave para el comercio, la comunicación y el desarrollo económico de Austria, ya que conecta distintas zonas de Europa y llega hasta el Mar Negro.

Una imagen de Salzburgo en invierno. Foto: Tourismus Salzburg G.

Austria es, además, un país de fuerte tradición cultural. Allí nacieron figuras como Wolfgang Amadeus Mozart, en Salzburgo, y Franz Schubert, en Viena. También está muy asociada a Sigmund Freud, que desarrolló gran parte de su obra en la capital austríaca, y a la emperatriz Sissi, uno de los grandes símbolos del antiguo mundo imperial.

El territorio de la actual Austria formó parte del Imperio Austrohúngaro, uno de los más poderosos de la historia, gobernado por la dinastía de los Habsburgo, una de las casas más influyentes de Europa. Durante siglos, Viena fue un centro político, cultural y diplomático de primer nivel.

La historia austríaca también estuvo atravesada por momentos decisivos del siglo XX. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro se disolvió y Austria pasó a convertirse en una república. Más tarde, durante la expansión nazi, fue anexada por Alemania en 1938, antes de recuperar su lugar como Estado independiente después de la Segunda Guerra Mundial.

Austria y el “milagro de Córdoba” en el Mundial Argentina 78

En la historia de los Mundiales, Austria guarda un recuerdo muy fuerte ligado a la Argentina. El 21 de junio de 1978, en el estadio Chateau Carreras de Córdoba, hoy Mario Alberto Kempes, la selección austríaca derrotó 3-2 a Alemania Occidental. Ese triunfo pasó a la historia como el “milagro de Córdoba”.

El valor simbólico de aquella victoria fue enorme. Alemania Occidental era la campeona del mundo vigente y, además, compartía con Austria una rivalidad especial por la cercanía cultural, histórica y lingüística entre ambos países. Para los austríacos, ganarle a Alemania en un Mundial fue mucho más que un resultado deportivo.

La figura de aquel partido fue Hans Krankl, autor de dos goles en una noche inolvidable para el fútbol austríaco. El encuentro quedó grabado como una de las grandes gestas de Austria en la Copa del Mundo y todavía hoy se lo recuerda como un momento de orgullo nacional.

La selección austríaca llegó al Mundial 2026 con una generación competitiva, con futbolistas que tienen rodaje en ligas importantes de Europa. Entre los nombres más conocidos aparecen David Alaba, Marcel Sabitzer y Konrad Laimer, jugadores acostumbrados a competir en clubes de primer nivel.

David Alaba, uno de los líderes de la selección de Austria. Reuters/Darren Yamashita

Austria, entonces, no es solo un nombre más en el fixture mundialista de la selección. Es un país marcado por los Alpes, el Danubio, la música clásica, los palacios de Viena y una hazaña mundialista que los dirigidos por Ralf Rangnick seguramente van a querer repetir.