Caso Axel González: el próximo miércoles abrirán los celulares secuestrados

La extracción de información estará a cargo de Gendarmería Nacional y forma parte de la investigación por la desaparición del joven de 21 años, visto por última vez el 17 de mayo en la localidad de Fontana.

La investigación por la desaparición de Axel González sumará una nueva medida clave el próximo 24 de junio, cuando se realice en la ciudad de Corrientes la apertura y extracción de información de los 17 teléfonos celulares secuestrados durante la causa.

De acuerdo a información a la que accedió la redacción de Radio Sudamericana, el procedimiento será llevado adelante por Gendarmería Nacional, fuerza que asumió las tareas investigativas luego del apartamiento de la Policía del Chaco.

La medida se da en el marco de la búsqueda del joven de 21 años, oriundo de Puerto Tirol, cuyo paradero se desconoce desde la madrugada del 17 de mayo, cuando fue visto por última vez en la localidad de Fontana.

La intervención de Gendarmería comenzó el 9 de junio, tras una disposición del equipo fiscal que instruye la causa. En ese momento, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, confirmó a este medio que la fuerza provincial había dejado de participar en la investigación por decisión judicial.

Según la reconstrucción de los hechos, Axel González desapareció luego de haber estado en la zona del monte de Fontana durante la madrugada. Desde entonces no regresó a su domicilio y su paradero continúa siendo desconocido.

La madre del joven sostiene sospechas sobre el accionar de dos efectivos de la Comisaría de Fontana. Esa hipótesis se apoya en el testimonio de Ariel Esteban Lázaro, amigo de Axel, quien declaró que ambos fueron demorados por un móvil policial alrededor de las 2 de la mañana mientras regresaban caminando a sus respectivas viviendas.

Radiosudamericana