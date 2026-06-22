Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

Dónde ver Argentina vs. Austria en vivo por el Mundial 2026 y qué canal lo transmite

Published

Argentina y Austria se enfrentan por la fase de grupos del Mundial 2026. Conocé cómo ver el partido en vivo.

 

Argentina y Austria se enfrentarán este lunes 22 de junio de 2026 desde las 14:00 por la fase de grupos del Mundial 2026. El partido se disputará en el estadio Dallas, de Arlington, y se podrá ver en vivo desde Argentina por DGO, Disney+, Telefe, TV Pública AR y TyC Sports.

Argentina vs. Austria: datos del partido

  • Hora: 14:00
  • TV: DGO, Disney+, Telefe, TV Pública AR y TyC Sports
  • Árbitro: Amin Mohamed Omar
  • Estadio: Dallas
  • 🎙️📻 ¡Vivilo por CLANFM!
    PONE PLAY !!! (( https://chacoprensa.com/play/ ))

Los partidos de la fase de grupos el Mundial 2026

Antes de que arranque el partido entre Argentina y Austria, analizá el cuadro y los posibles cruces del Mundial 2026:

 

In this article:,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Una testigo identificó el bar “Wachitas” como el lugar donde fue tomada una foto de Agostina Vega y su madre

Una extrabajadora del local aseguró en diálogo con TN que la imagen en la que aparecen la adolescente de 14 años y su madre,...

5 días ago

Espectáculos

La mamá de Messi contó cómo vivió su familia el debut de la Selección en el Mundial 2026

Celia contó cómo vivió una noche histórica y qué sintió al ver otra gran performance de su hijo. Lionel Messi volvió a hacer historia. En...

5 días ago

INFORMATE

Denuncian que el gobierno del Chaco envió a sus casas a los niños que asistían a la Fundación Valdocco

La Defensora General del Poder Judicial del Chaco presentó un escrito ante Superior Tribunal de Justicia donde revela que, sin acuerdo de sus familias,...

4 días ago

Diputados

Distinguieron al programa radial Kanibal por su aporte a la comunicación y la participación ciudadana

Por iniciativa del diputado Samuel Vargas, quien estuvo acompañado por su par Carlos Salom, la Cámara de Diputados del Chaco realizó un reconocimiento al...

4 días ago