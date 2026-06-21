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Al grito de “chorro” y “sinvergüenza”: abucheos a Zdero durante el acto del día de la bandera en Sáenz Peña

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El gobernador Leandro Zdero vivió un momento incómodo durante su participación en el acto central por el Día de la Bandera realizado en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Mientras recorría la tradicional calle 12 a bordo de una camioneta y acompañado por el intendente Bruno Cipolini, desde distintos sectores del público se escucharon abucheos e insultos dirigidos al mandatario provincial, entre ellos expresiones como “chorro” y “sinvergüenza”.

Las manifestaciones reflejan el creciente malestar que existe en una parte de la sociedad chaqueña frente a la situación económica, los problemas de seguridad, los conflictos en el sistema de salud y las dificultades que atraviesan numerosos sectores de la provincia.

 

 

Lo llamativo del episodio es que ocurrió en Sáenz Peña, una ciudad históricamente considerada uno de los principales bastiones del radicalismo chaqueño.

Para muchos analistas políticos, estos hechos muestran un desgaste en la imagen pública del gobierno provincial y una creciente impaciencia social frente a problemas que siguen sin resolverse.

Los vecinos reclaman respuestas concretas sobre empleo, salarios, seguridad, salud pública y asistencia social, mientras la crisis económica continúa golpeando el bolsillo de miles de familias chaqueñas.

Más allá de las diferencias partidarias, los abucheos durante actos oficiales suelen interpretarse como una señal de descontento ciudadano que la dirigencia política no debería ignorar.

La política puede discutir discursos y estrategias, pero cuando el malestar se expresa públicamente en las calles, el mensaje suele ser más difícil de ocultar.

Y en Sáenz Peña, ese mensaje se hizo escuchar con claridad.

#Chaco #LeandroZdero #SáenzPeña #DíaDeLaBandera #PolíticaChaqueña #BrunoCipolini #Actualidad #MalestarSocial

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