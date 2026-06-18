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El juvenil de Boca que viajó con la Selección argentina reveló un valioso consejo que le dio Scaloni durante el Mundial

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El mediocampista Tomás Aranda fue uno de los jugadores de reserva durante los amistosos de la Albiceleste y tuvo un debut más que auspicioso.

Este jueves, Boca comenzó con su pretemporada bajo las órdenes del Vasco Arruabarrena y se renovaron las expectativas de los hinchas. En este sentido, Tomás Aranda llegó a la Argentina luego de su experiencia en la Selección y reveló un consejo que le dio Lionel Scaloni durante el Mundial.

Su buen rendimiento en el semestre con el Xeneize le dio la posibilidad al volante de formar parte de la preparación con la Albiceleste e incluso tuvo su debut absoluto en el amistoso ante Honduras, donde lo hizo con personalidad y no pasó desapercibido.

Tomás Aranda tuvo su debut con la Selección argentina en el amistoso ante Honduras. (Foto: tomas_aranda7/IG)
Tomás Aranda tuvo su debut con la Selección argentina en el amistoso ante Honduras. (Foto: tomas_aranda7/IG)

Fue única la experiencia, disfrutando cada momento al 100%”, dijo recién llegado al país. Y agregó sobre compartir con Lionel Messi: “Una locura, una locura muy grande, siempre aprendiendo de él y de todos los compañeros que estaban”.

Por otra parte, tras un divertido comentario de Scaloni en la conferencia de prensa sobre su estilo de juego y actitud, Aranda reveló un consejo que le dio el DT: Me dijo que la disfrute, que la aproveche al 100%”.

“Lo primero que te dejan los chicos, que son excelentes. Son personas que te dejan mucho aprendizaje y es un orgullo muy grande compartirlo con ellos, que son los mejores del mundo para mí”, cerró.

De esta manera, Aranda se sumará a la pretemporada de Boca siendo una de las principales figuras y muy querido por los hinchas.

Los elogios de Lionel Scaloni a Tomás Aranda tras su debut con la Selección argentina

“Aranda tiene potrero, juega bien y quiere la pelota. No sé si lo vieron, entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije: ‘Sacate el chicle’. Porque entrena comiendo chicle”, contó el DT.

Además, el entrenador valoró la personalidad con la que afrontó su estreno en la Selección: “Está tan tranquilo, se siente tan bien, que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”.

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