Mendoza: Pasajera viajaba con cocaína oculta entre sus pertenencias

Durante un control vial, los gendarmes controlaron un ómnibus que circulaba entre la capital de Mendoza y la ciudad de Malargüe.

El can “Mambo” reaccionó y marcó la existencia de estupefacientes. Los funcionarios corroboraron que la ciudadana de nacionalidad peruana transportaba 257 gramos de la sustancia ilegal.

Quedó detenida.