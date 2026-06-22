Mendoza: Pasajera viajaba con cocaína oculta entre sus pertenencias

Durante un control vial, los gendarmes controlaron un ómnibus que circulaba entre la capital de Mendoza y la ciudad de Malargüe.
El can “Mambo” reaccionó y marcó la existencia de estupefacientes. Los funcionarios corroboraron que la ciudadana de nacionalidad peruana transportaba 257 gramos de la sustancia ilegal.
Quedó detenida.
Efectivos del Escuadrón 29 “Malargüe”, con asistencia del can “Mambo”, inspeccionaron un transporte de pasajeros cuando se encontraban realizando controles viales.
Seguidamente, el guía junto con el perro de la Fuerza recorrieron los pasillos del rodado, momentos que el can reaccionó de manera exaltada al pasar por el asiento de una ciudadana de nacionalidad peruana.
Ante ello, los funcionarios procedieron a requisar las pertenencias de la mujer, quien viajaba con itinerario ciudad capital – ciudad de Malargüe, y sacaron bolsas de nylon que contenían una sustancia blancuzca.
Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 257 gramos.
Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael que orientó el labrado de las actuaciones, el secuestro de la droga y la detención de la involucrada en infracción a la Ley 23.737.