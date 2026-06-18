Distinguieron al programa radial Kanibal por su aporte a la comunicación y la participación ciudadana

La distinción declaró de interés legislativo, cultural y provincial al ciclo conducido por Karina Lacuba y Valeria Vandi, que se emite de manera simultánea por Radio Facundo Quiroga 95.3, el streaming de Facundo Quiroga Radio y la plataforma Medios y Estrategias.

Vargas expresó que, “creemos en estos emprendimientos que ejercen la libertad de expresión de forma didáctica y entretenida. En ese juego incorporan a la provincia, a la república y al mundo. Estamos en era de la tecnología, cualquiera puede comunicarse, pero hacerlo bien como el programa Kanibal, contribuyen a construir una sociedad moderna y ágil, mejorando algunos códigos frente a la amenaza de la noticia falsa y de la inteligencia artificial”, destacó.

Por su parte Salom, remarcó su participación como entrevistado: “Cuando fui invitado me hicieron sentir muy cómodo y percibí genuinamente que estaba en un programa que respondía a las expectativas que tiene la sociedad que es reflejar lo que pasa en la calle”, comentó.

La Resolución Nº468/2026 destaca la propuesta comunicacional del programa, que combina información y entretenimiento con el objetivo de acercar la actualidad política y social a las nuevas audiencias, promoviendo una mirada dinámica y participativa.

Asimismo, se puso en valor la incorporación del segmento “Punto Cero”, inaugurado el pasado 30 de abril, un espacio destinado a jóvenes con intereses políticos, orientado a fomentar el intercambio de ideas, el debate y la participación activa de las nuevas generaciones.

Desde su relanzamiento en agosto de 2025, Kanibal consolidó una propuesta innovadora que integra la inmediatez del streaming con la cercanía y la credibilidad de la radio, generando un espacio de diálogo y construcción colectiva con la ciudadanía.