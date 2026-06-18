Distinguieron al programa radial Kanibal por su aporte a la comunicación y la participación ciudadana

Por iniciativa del diputado Samuel Vargas, quien estuvo acompañado por su par Carlos Salom, la Cámara de Diputados del Chaco realizó un reconocimiento al programa radial Kanibal, El acto de entrega de carpeta protocolar se llevó a cabo en el Salón Auditorio “Nilda Telma Farré de Vaernet”.
La distinción declaró de interés legislativo, cultural y provincial al ciclo conducido por Karina Lacuba y Valeria Vandi, que se emite de manera simultánea por Radio Facundo Quiroga 95.3, el streaming de Facundo Quiroga Radio y la plataforma Medios y Estrategias.
Vargas expresó que, “creemos en estos emprendimientos que ejercen la libertad de expresión de forma didáctica y entretenida. En ese juego incorporan a la provincia, a la república y al mundo. Estamos en era de la tecnología, cualquiera puede comunicarse, pero hacerlo bien como el programa Kanibal, contribuyen a construir una sociedad moderna y ágil, mejorando algunos códigos frente a la amenaza de la noticia falsa y de la inteligencia artificial”, destacó.
Por su parte Salom, remarcó su participación como entrevistado: “Cuando fui invitado me hicieron sentir muy cómodo y percibí genuinamente que estaba en un programa que respondía a las expectativas que tiene la sociedad que es reflejar lo que pasa en la calle”, comentó.
La Resolución Nº468/2026 destaca la propuesta comunicacional del programa, que combina información y entretenimiento con el objetivo de acercar la actualidad política y social a las nuevas audiencias, promoviendo una mirada dinámica y participativa.
Asimismo, se puso en valor la incorporación del segmento “Punto Cero”, inaugurado el pasado 30 de abril, un espacio destinado a jóvenes con intereses políticos, orientado a fomentar el intercambio de ideas, el debate y la participación activa de las nuevas generaciones.
Desde su relanzamiento en agosto de 2025, Kanibal consolidó una propuesta innovadora que integra la inmediatez del streaming con la cercanía y la credibilidad de la radio, generando un espacio de diálogo y construcción colectiva con la ciudadanía.