¡ARGENTINA VA POR LA CLASIFICACIÓN! La Scaloneta enfrenta a Austria en Dallas

La ilusión de todo un país vuelve a ponerse en marcha. Argentina se enfrentará a Austria en Dallas por la segunda fecha del Mundial, con la posibilidad de asegurar anticipadamente su clasificación a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega con la confianza por las nubes tras la contundente victoria 3-0 sobre Argelia en el debut, en una noche inolvidable de Lionel Messi, autor de un histórico hat-trick.

La Albiceleste quiere sellar el pase

Luego de un estreno ideal, Argentina sabe que un nuevo resultado positivo la dejará muy cerca, o incluso dentro, de la próxima instancia del certamen.

La solidez colectiva mostrada en el primer encuentro y el gran nivel de sus principales figuras alimentan la ilusión de los hinchas que sueñan con otra gran campaña mundialista.

Messi, el gran líder

Todas las miradas volverán a estar puestas en Lionel Messi, quien continúa escribiendo capítulos inolvidables en la historia de los Mundiales.

Tras convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, el capitán argentino buscará seguir siendo determinante para conducir a la Selección hacia los octavos de final.

Austria promete ser un rival exigente

El conjunto europeo intentará complicar los planes argentinos y sumar puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Con disciplina táctica y orden defensivo, Austria buscará neutralizar el poder ofensivo de la Scaloneta y dar uno de los golpes de la jornada.

Dallas se prepara para una fiesta albiceleste

Miles de argentinos acompañarán al equipo en las tribunas, generando un clima especial para un encuentro que puede marcar el rumbo del Grupo.

La expectativa es enorme y el sueño de volver a pelear por el título comienza a tomar fuerza con cada presentación.

Argentina llega entonada, con Messi encendido y la clasificación al alcance de la mano. En Dallas, la Scaloneta quiere dar otro paso firme rumbo a la defensa de la corona mundial. 🌎🏆⚽🇦🇷🔥

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