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Samuel Vargas destacó la baja de la mortalidad materno infantil en el Chaco

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El diputado provincial Samuel Vargas valoró los indicadores que muestran una reducción de la mortalidad materno infantil en el Chaco, especialmente en la región de El Impenetrable, y aseguró que los resultados son consecuencia de una política sanitaria sostenida en el territorio.

“Esta baja no es casual. Es el resultado de una decisión de gobierno que prioriza la salud de las madres y los niños, con presencia de médicos, provisión de medicamentos, operativos permanentes y un trabajo articulado en toda la provincia”, expresó.

Vargas destacó además que las acciones sanitarias se complementan con políticas de desarrollo humano y educación, permitiendo un abordaje integral de las familias chaqueñas. “Cuando el Estado llega con salud, asistencia y educación, los resultados se reflejan en la calidad de vida de nuestra gente”, señaló.

Finalmente, el legislador remarcó que estos avances representan un paso importante hacia un Chaco con más oportunidades e igualdad para todos los chaqueños.

 

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