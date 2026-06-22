Médicos solidarios de Córdoba repudian la suspensión del juez chaqueño Rodolfo Lineras

A través de una nota firmada por su presidenta, Viviana Izaguirre, la Asociación Civil “Todo por Todos”, expresó su enérgico repudio a la decisión del Jurado de Enjuiciamiento del Chaco de suspender e iniciar el proceso de juicio político contra el juez de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, Rodolfo Lineras. El magistrado fue quien dictó una sentencia contra el comisario chaqueño Daniel Melchiori quién agredió y privó de la libertad a los médicos cordobeses cuando realizaban una cruzada solidaria en Taco Pozo, pleno Impenetrable.

Compartidos el comunicado de la asociación civil firmado por su presidenta Viviana Izaguirre

La Asociación Civil Todo por Todos expresa su profunda preocupación ante la suspensión del Dr. Rodolfo Lineras en el ejercicio de sus funciones.

Nuestra institución no interviene en cuestiones partidarias ni políticas. Sin embargo, no podemos permanecer en silencio cuando se ve apartado de su función un magistrado que, en los hechos, demostró compromiso con los principios constitucionales, los derechos humanos y la protección de los sectores más vulnerables de nuestra provincia.

El Dr. Lineras fue el juez que escuchó y comprendió una problemática que durante años afectó a numerosas comunidades del interior profundo del Chaco. A través de una decisión judicial fundada, garantizó condiciones de seguridad y protección para que nuestra asociación pudiera desarrollar tareas solidarias, sanitarias y humanitarias en lugares donde muchas veces el Estado llega de manera insuficiente o directamente no llega.

Gracias a esa intervención judicial, cientos de personas pudieron acceder a asistencia, contención y acompañamiento en parajes y localidades alejadas, con la tranquilidad de contar con garantías efectivas para desarrollar esa labor en un marco de respeto a los derechos fundamentales.

Siempre encontramos en el Dr. Lineras a un juez equilibrado, racional, respetuoso de la Constitución y sensible frente a los problemas sociales reales que atraviesan los ciudadanos comunes. Un magistrado que entendió que la función judicial no consiste únicamente en aplicar normas, sino también en garantizar que los derechos reconocidos por la Constitución sean una realidad para todos.

Por ello, manifestamos nuestra solidaridad con el Dr. Rodolfo Lineras y nuestro reconocimiento por su labor en defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas y el acceso efectivo a la justicia.

Confiamos en que las instituciones de la provincia actuarán con objetividad, prudencia y apego irrestricto a las garantías constitucionales, preservando siempre la independencia judicial como uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho.