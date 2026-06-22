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POLICIALES

Secuestraron más de 200 kilos de hojas de coca ocultos en colectivo de tour de compras

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Un millonario cargamento de hojas de coca fue incautado este domingo por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Taco Pozo, durante un control de prevención de rutina desplegado sobre la Ruta Nacional N°16. La carga era transportada de manera ilegal en un colectivo de larga distancia de los denominados “tours de compras”.

El procedimiento se originó alrededor de las 14:00 horas, cuando el personal policial interceptó la marcha de dos colectivos de turismo que provenían de la localidad de Aguas Blancas (frontera con Bolivia) y tenían como destino final la provincia de Buenos Aires.

Camuflado entre el equipaje en la ex Terminal

Ante las sospechas de los uniformados, ambos rodados fueron escoltados hasta el predio de la ex terminal de ómnibus de Taco Pozo para realizar una inspección exhaustiva de las bodegas y encomiendas.

Durante la requisa pormenorizada de una de las unidades, los agentes antinarcóticos detectaron anomalías y bultos sospechosos que se encontraban estratégicamente camuflados entre las pertenencias y la mercadería de los pasajeros.

En total, se hallaron 15 bultos envueltos en nylon que contenían un peso superior a los 200 kilogramos de hojas de coca en estado natural.

Aforo millonario por orden de la Justicia de Sáenz Peña

Tras el hallazgo, se dio intervención al personal de la Dirección General de Aduanas, quienes realizaron el correspondiente informe de aforo y valuaron el cargamento ilegal en una cifra cercana a los $14.000.000 (catorce millones de pesos).

Finalmente, las actuaciones judiciales quedaron centralizadas bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, desde donde se dispuso el secuestro inmediato de la totalidad de la sustancia vegetal por “Supuesta Infracción al Código Aduanero” (Ley 22.415). Según precisó el parte policial, no se registraron personas detenidas durante el operativo.

 

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