Un elefante marino revolucionó Ensenada: apareció en medio de la calle y casi se sube a una camioneta

Un elefante marino sorprendió a los conductores que viajaban a la Isla Santiago, en Ensenada, este martes.

Según muestra un video que se viralizó en las redes, el animal cortó el tráfico mientras el equipo de rescate llegaba al lugar.

En la grabación, se puede observar el momento en que los integrantes de la Fundación Temaikén trabajan para ayudarlo a regresar al agua. En el operativo, también trabaja el personal de Fauna y Guardaparques.

Según confirmó la Municipalidad de Ensenada al diario 0221, el elefante marino ya había sido visto ayer en la zona del puente levadizo que conecta la avenida Almirante Brown con la isla, pero este martes cortó totalmente el tránsito. Algunos vecinos aseguraron haberlo visto por primera vez el viernes. Ahora, al encontrarse en medio del camino, las autoridades decidieron intervenir.

El operativo de rescate se extendió varias horas. (Foto: captura de TN.)

Al cierre de esta nota no había suficientes detalles sobre el elefante porque el procedimiento se extendió debido a la dificultad para ayudarlo a moverse. Según informaron fuentes a TN, se trata de un macho adulto juvenil en aparente buen estado de salud.

El traslado no es sencillo. Los especialistas de Temaikén bajaron la rampa de un camión con capacidad para soportar el peso del animal y están esperando que suba solo, sin forzarlo. “Lo ven cansado porque hace muchas horas que está ahí, entonces están tratando de que el animal suba solo a esa rampa para eventualmente trasladarlo, estudiarlo y ver qué le pasa”, explicó la periodista.

Una vez trasladado, los especialistas buscarán determinar si el animal está enfermo, si sufrió algún tipo de desorientación o si hay otra causa que explique su presencia tan lejos de su hábitat natural.

Los elefantes marinos suelen vivir en colonias en Península Valdés, en el sur del país. Que uno aparezca en la zona del Río de la Plata no es algo completamente inédito —hubo avistajes pasados en Vicente López, en la costa de Ensenada y en la zona de Mar del Tuyú— pero siempre cerca de las márgenes del agua y nunca de esta manera, en medio de una calle.

Es importante destacar que esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción debido a un brote de gripe aviar que en 2023 arrasó con la colonia de elefantes marinos de Península Valdés: mató al 60% de las madres y al 97% de las crías. Desde entonces, los avistajes en la provincia de Buenos Aires también se volvieron más frecuentes.