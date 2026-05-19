Chaco villa Río Bermejito intendente Omar Reis: “la boletas de luz nos está matando”

En declaraciones telefónicas a una radio local este martes, el intendente Omar Reis brindó precisiones sobre la situación económica que atraviesa la municipalidad y aclaró un tema que había sido anunciado con anterioridad.

El mandatario confirmó que aún no han recibido los 40 millones de pesos que se habían difundido días atrás como una partida destinada a la comuna. “Queremos aclarar esto porque algunos medios de comunicación mal informan. La realidad es que no hemos recibido esos fondos, por eso es importante que la población sepa cuál es la verdad”, expresó.

Respecto al complejo escenario económico actual, Reis se mostró crítico ante los costos que afectan a la gestión: “La boleta de luz nos está matando y, la verdad, por ahora no podemos hacer nada para modificar esa situación”.

Ante la necesidad de mantener los servicios y el funcionamiento de la administración, el jefe comunal informó que se analizan distintas alternativas para seguir avanzando: “Estamos viendo si sacamos un crédito para comprar maquinarias, con el fin de poder seguir atendiendo las necesidades de los vecinos y mantener la calidad de los servicios”.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad para colaborar en las tareas diarias: “Pedimos a los ciudadanos que se fijen qué día sacan la basura, para que podamos cumplir con los cronogramas y trabajar de manera ordenada en el mantenimiento de la ciudad”.