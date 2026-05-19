Hallaron muerto a un policía en Resistencia e investigan un presunto suicidio

Un efectivo de la Policía del Chaco fue hallado sin vida este martes por la mañana en una vivienda ubicada en la zona de Lisandro de la Torre y calle Cuba, en la ciudad de Resistencia.

Según las primeras informaciones, la víctima fue identificada como el sargento Hernán Quintana, quien prestaba servicios en la División Patrulla Preventiva.

El hecho fue reportado cerca de las 7:20 y, de acuerdo a las primeras hipótesis investigativas, el uniformado se habría efectuado un disparo con un arma de fuego dentro del domicilio.

Tras el aviso, intervino personal de la Comisaría Séptima Metropolitana, efectivos policiales y profesionales de Medicina Legal para realizar las actuaciones correspondientes.

Además, trabajaron en el lugar integrantes del móvil tanatológico de Bomberos de la Policía y personal judicial de la fiscalía de turno, que quedó a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.