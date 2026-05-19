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Se conoció el nuevo trabajo de Adabel Guerrero tras separarse de Martín Lamela

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Luego de ventilar detalles de la ruptura, apostó a un proyecto que la tiene muy entusiasmada.

Adabel Guerrero sigue en boca de todos por su separación de Martín Lamela, con quien estuvo en pareja durante 17 años. Tras un recorrido por varios programas de TV para hablar de la ruptura, se conoció que tiene un nuevo trabajo que la entusiasma.

La bailarina ahora es protagonista de la obra “Familia equivocada, la visita”, donde comparte elenco con Roxana Randón, Manuel Novoa y Gonzalo Ariel Villanueva.

Se trata de una comedia dramática -dirigida por Alejandro Magnone- sobre las verdades “que preferiríamos seguir ocultando”. La próxima función será el 24 de mayo, a las 17, en El Tinglado.

Adabel Guerrero protagoniza una obra en El Tinglado. (Foto: instagram/familiaequivocadaok)
Adabel Guerrero protagoniza una obra en El Tinglado. (Foto: instagram/familiaequivocadaok)

En las redes del espectáculo, los usuarios dejaron críticas muy positivas y destacaron el desempeño de Adabel como actriz, a quien calificaron como dulce y muy profesional. “Muy buena trama y la cercanía con los actores, ya que es un teatro muy íntimo”, opinaron.

Adabel Guerrero también se luce en SEX (Foto: Instagram/adabelguerrero)
Adabel Guerrero también se luce en SEX (Foto: Instagram/adabelguerrero)

Qué pasó entre Adabel Guerrero y Martín Lamela

Adabel Guerrero confirmó que ya no era feliz al lado de Martín Lamela, con quien se convirtió en madre de Lola.

Durante una charla con LAM (América), sorprendió al revelar que hace dos años que no dormía con su marido, y ventiló el drama que la llevó a tomar esa decisión: sostuvo que tanto él como la nena se ponían a saltarle en la cama a las 8 de la mañana y no le permitían descansar.

Adabel Guerrero y Martín Lamela fueron pareja durante 17 años. (Foto: instagram/martin_lamela)
Adabel Guerrero y Martín Lamela fueron pareja durante 17 años. (Foto: instagram/martin_lamela)

Adabel explicó que a veces llegaba a las 5 de la mañana a su casa tras haber hecho varias funciones de Sex, por lo que sí o sí necesitaba dormir, motivo que la obligó a cambiarse de habitación.

Guerrero no negó las versiones sobre un nuevo amor. Dijo que está conociendo a Rodrigo Alenaz, un amigo de Valeria Archimó, y hasta contó a qué se dedica. “Es del mundo del karting”, deslizó. Actualmente se desempeña como director de Rotax, una reconocida marca de motores de alto rendimiento.

Rodrigo Alenaz, el nuevo amor de Adabel Guerrero. (Foto: captura de eltrece)
Rodrigo Alenaz, el nuevo amor de Adabel Guerrero. (Foto: captura de eltrece)

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