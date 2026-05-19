Wanda Nara habló sobre Martín Migueles tras la foto que generó rumores de reconciliación

Wanda Nara confirmó su separación de Martín Migueles y se refirió a la investigación judicial que recayó sobre el empresario.

Hace una semana la conductora contó que llevaba un mes soltera. Sin embargo, una serie de guiños en las redes hicieron sospechar que podría haber habido una reconciliación.

Finalemnte, este lunes, en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026 (Telefe), la mediática le puso fin al misterio. “Wanda, ¿estás de novia?”, le preguntó un cronista. A lo que ella respondió “No, estoy sola”.

Wanda Nara fue al teatro con Martín Migueles y desplegó estilo. (Foto: Movilpress)

Pepe Ochoa al aire de LAM (América) indagó: “Estás soltera… ¿Te preocupa lo de Martín?”. “No, no, no me preocupa”, cerró ella con una sonrisa.

Los rumores de que Nara habría vuelto con el empresario se alimentaron este fin de semana porque una foto que subió su hijo Benedicto López dejó al descubierto que compartieron un fin de semana familiar.

En la imagen en cuestión, el adolescente mostró una mesa llena de figuritas del Mundial y arrobó a su mamá, a una de sus hermanas y al empresario.

Qué había dicho Wanda Nara sobre su separación de Martín Migueles

Días atrás Wanda Nara contó que se separó de Martín Migueles y explicó los motivos. Aseguró que él se puso muy celoso por una revelación que le hizo y que además estaba en total desacuerdo con su viaje a Uruguay para filmar una película.

“Estoy separada hace un mes”, le confió a Yanina Latorre, a quien también le expuso la frase que detonó todo el escándalo con el empresario, que está siendo investigado por la Justicia.

La crisis detonó cuando ella le reconoció que había tenido algo con Agustín Bernasconi, el cantante con el que actualmente está trabajando en el país vecino.

La foto de Wanda Nara y Martín Migueles junto a un oso. (Foto: Instagram/wanda_nara)

“Cuando yo decidí venir a hacer la película, a él le dio celos porque le terminé blanqueando todo lo que pasó con Bernasconi. Quedamos en que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos”, indicó la mediática.

Por último, Wanda Nara dijo no estar al tanto de todas las cosas de las que se lo acusan a Migueles, quien es investigado por su presunta implicación en maniobras financieras ilegales, incluyendo intermediación en el cobro de coimas para habilitar importaciones y vinculación con estafas millonarias.