Nuevo escándalo en la Policía del Chaco, una oficial intentó interrumpir un operativo por drogas

La Policía del Chaco vuelve a quedar en el centro de la polémica tras un nuevo episodio que genera fuertes sospechas dentro de la fuerza. Una oficial ayudante de la Comisaría de Colonia Benítez fue suspendida preventivamente luego de presentarse en un operativo antidrogas realizado en Resistencia, donde efectivos del grupo Lince habían detenido a dos hombres acusados de comercializar estupefacientes.

El hecho ocurrió el viernes 16 de mayo cerca de las 23 horas, en la intersección de Carlos Hardy y Carlos Bustos, jurisdicción de la Comisaría Quinta. Allí, agentes del Cuerpo de Policía Motorizada Lince demoraron a Walter Antonio Gómez y Lautaro Leonel Albornoz, a quienes se les secuestraron 250 envoltorios con cocaína, con un peso total de 64 gramos distribuidos en 287 dosis listas para la venta.

En medio del procedimiento apareció la oficial ayudante Diana Lucila Osán Gómez, quien llegó en un móvil policial perteneciente a la Comisaría de Colonia Benítez. Según las primeras versiones, la mujer manifestó que había acudido para retirar pertenencias de uno de los detenidos, situación que inmediatamente despertó sospechas entre los efectivos que encabezaban el operativo.

La presencia de la uniformada generó tensión en el lugar, ya que los agentes consideraron llamativa su intervención en pleno procedimiento antidrogas. De acuerdo con fuentes policiales, la oficial incluso tenía acceso al acta de secuestro para reclamar los elementos incautados, todo bajo presencia de testigos.

Ante la gravedad del hecho, el Órgano de Control Institucional (OCI) resolvió suspender preventivamente a la oficial, con retención de haberes, retiro del arma reglamentaria y quita de la credencial policial mientras avanza la investigación interna.

El jefe de la Policía del Chaco, comisario general Fernando Romero, confirmó la medida y aseguró que se investiga el vínculo entre la oficial y uno de los detenidos, incluyendo una posible relación sentimental.

El caso volvió a encender las alarmas dentro de la fuerza provincial y suma un nuevo capítulo a los escándalos que golpean a la Policía del Chaco en medio de investigaciones por narcotráfico y presuntas conexiones internas.

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