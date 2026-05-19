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Buscan a Axel González con drones y apoyo federal

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La búsqueda de Axel Alejandro González, el joven de 21 años desaparecido en Fontana, continúa con un importante despliegue policial y federal en distintos sectores considerados clave para la investigación.

Según informó la Comisaría Segunda de Fontana, durante la jornada se llevaron adelante rastrillajes en la zona rural lindante al espejo de agua señalado como “punto cero”, correspondiente al último lugar donde el joven habría sido visto.

Además, se realizó un relevamiento aéreo mediante un vehículo no tripulado equipado con sensor térmico, herramienta utilizada para ampliar el radio de búsqueda y detectar posibles rastros. No obstante, hasta el momento, el operativo arrojó resultado negativo.

En paralelo, se dio intervención al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), articulando acciones conjuntas con organismos nacionales para fortalecer el dispositivo de localización.

Las autoridades indicaron que continúan las mesas de trabajo entre distintas unidades intervinientes para coordinar nuevas medidas y operativos. La investigación sigue en marcha y no se descarta ampliar el radio de búsqueda en las próximas horas.

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