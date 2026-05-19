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Escándalo en “Las Locas”: denunciaron agresiones a periodistas en pleno operativo

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Tras la muerte del operario electrocutado, trabajadores de prensa denunciaron ataques y amenazas mientras el comercio trasladaba mercadería a otro local.

Momentos de máxima tensión se vivieron este martes frente al local comercial “Las Locas”, sobre avenida Castelli al 3300 de Resistencia, donde periodistas y móviles de prensa denunciaron agresiones por parte de personas vinculadas al comercio.

El episodio ocurrió mientras se realizaba el traslado de mercadería desde el local clausurado hacia otro punto de la ciudad, en medio del escándalo por la muerte de Maximiliano Fernández, el joven de 28 años que falleció tras sufrir graves quemaduras cuando intentaba realizar una conexión eléctrica clandestina.

Durante la cobertura para Alerta Urbana, Julio Barrero denunció que el supuesto propietario del comercio lo intimidó y persiguió con una camioneta.

“Están muy agresivos”, alertó el movilero desde el lugar.

Además, otros trabajadores de prensa, como Ezequiel Ávalos, responsable de portal móvil, aseguraró haber sido atacado a piedrazos mientras realizaban la cobertura periodística.

El hecho ocurre días después de que el presidente de Secheep, Hilario Bistoletti, confirmara públicamente que el comercio mantenía una conexión clandestina desde hace aproximadamente dos años y acumulaba una deuda superior a los 40 millones de pesos por energía consumida de manera irregular.

“Esto demuestra que estas situaciones de conexión irregular son un peligro”, había afirmado el titular de la empresa estatal.

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