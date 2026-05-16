«Tienen que dar un paso al costado»: Trotta pidió la renuncia de los jueces por el financiamiento universitario

El exministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió a la marcha federal de universidades que se dio esta semana en defensa de la ley de financiamiento universitario y cargó fuerte contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quien les pidió la renuncia.

“Los tres ministros de la Corte tienen que dar un paso al frente y exigir el cumplimiento de la ley, son egresados de universidades públicas y tienen que tener un compromiso con la Argentina porque cuántos casos son más importantes que este problema estructural«, afirmó en una entrevista con el canal AR12.

Por otro lado, Trotta reconoció que lo que pasa con las universidades es parte del ajuste de Javier Milei sobre el mismo Estado. “Esto es un doble ajuste, porque el gobierno nacional ajusta la universidad, pero también organismos de la ciencia del país como el INTI o el CONICET”, explicó.

Sobre los fondos para el desarrollo de las universidades en el país y el fortalecimiento de la educación, el exfuncionario indicó que “en Argentina hubo consensos por la educación que trascendieron esferas políticas y la ley de financiamiento universitario es un ejemplo, hoy eso no pasa porque el Gobierno, entre otras medidas, no paga el incentivo docente; la única que vez que cumplió la ley fue en el 2015”.

El Gobierno sigue sin cumplir la ley de financiamiento universitario

Luego de la masiva movilización con epicentro en la plaza de Mayo de Buenos Aires, el gobierno del presidente Javier Milei ratificó que no cumplirá con la ley de financiamiento universitario porque, sostiene, atenta contra el superávit fiscal.

De hecho, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, había afirmado que “pueden juntar 100.000, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, por lo que el reclamo de las universidades queda en manos de la Corte Suprema de Justicia, después de dos fallos que le ordenaron al Ejecutivo respetar la norma.

La baja en los fondos para las universidades

El conflicto ha escalado muchos y desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) han denunciado que, desde la asunción de Javier Milei en 2023 como presidente de los argentinos hasta la actualidad, las transferencias presupuestarias para las universidades públicas en todo el país, efectuaron una caída del 45,6%.

Además, se quejan del nivel de salarios de los docentes universitarios, que pierden cada día más contra los números de la inflación que hay en Argentina.