Caos y tensión en Charata: vecinos se enfrentaron con la Policía durante un operativo y hubo disparos

Un operativo realizado por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Charata terminó este martes con momentos de tensión, disparos con cartuchos tácticos y un fuerte reclamo vecinal por la actuación policial en el Barrio Municipal.

Según informó la Policía del Chaco, el procedimiento comenzó cerca de las 11:30 de la mañana con controles moto-vehiculares realizados por personal identificado con chalecos, credenciales y gorras oficiales. Minutos después, los agentes detectaron a un hombre que circulaba a gran velocidad en una motocicleta Honda Titan roja y que habría evadido el control, desobedeciendo la orden de detenerse.

De acuerdo con la versión oficial, se inició una persecución y, ante la situación, los efectivos efectuaron un disparo con escopeta utilizando cartuchos de acción táctica para lograr demorar al conductor antes de que ingresara a una vivienda cercana.

@radioclanfmok 🚨 CHARATA: ENFRENTAMIENTO ENTRE VECINOS Y POLICÍA DE DIVISIÓN DROGAS – DISPAROS CON BALAS DE GOMA Y DENUNCIAS DE ACTUACIÓN ILEGAL 🚨 CHARATA, CHACO (Martes 19 de mayo de 2026) – Un tenso episodio se vivió en la localidad, cuando personal de la División Drogas Interior Charata tuvo un fuerte encontronazo con un grupo de vecinos durante un procedimiento policial. Según relatos difundidos por los propios vecinos en redes sociales, en el transcurso de la intervención, los efectivos habrían disparado con balas de goma contra un hombre, resultando este afectado. Aseguran que la actuación fue ilegal, desmedida y sin justificación clara, y reclaman conocer por qué se desarrollaba el operativo en ese sector. 🔎 LO QUE SE SABE HASTA AHORA: – Los motivos exactos que dieron origen al procedimiento y al conflicto siguen siendo materia de investigación. – La versión oficial de la Policía aún no fue dada a conocer ni se difundió el informe detallado que explique las causas y desarrollo del hecho. – Los vecinos exigen respuestas y piden que se investigue la actuación de los agentes. ♬ sonido original – RADIOCLANFMOK

La situación se volvió aún más tensa cuando varias personas salieron del domicilio e intervinieron en el procedimiento. Según detallaron fuentes policiales, los vecinos ingresaron la motocicleta al inmueble y adoptaron una actitud agresiva hacia los uniformados, dificultando el accionar de los efectivos y obligando al personal a retirarse del lugar para preservar la integridad física tanto del demorado como de los agentes.

El hombre demorado fue identificado como Maximiliano Ezequiel Milla, de 27 años, domiciliado en el Barrio Centenario. Tras ser examinado por Medicina Legal, se confirmó que presentaba una lesión contusa circular en la pierna izquierda, con un tiempo estimado de curación de 30 días. Además, se determinó que no se encontraba bajo efectos de alcohol ni sustancias psicoactivas.