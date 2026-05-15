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Tragedia en Maldivas: cinco turistas italianos murieron cuando exploraban cuevas en una excursión de buceo

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Estaban a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu. Es el peor accidente de este tipo registrado en ese archipilélago paradisíaco.

Cinco turistas italianos murieron este jueves en un accidente de buceo en las islas Maldivas, en el Océano Índico, cuando exploraban cuevas a 50 metros de profundidad. La tragedia ocurrió en el atolón de Vaavu, anunció el Ministerio de Exteriores de Italia.

Las víctimas son tres mujeres, una de ellas investigadora de la Universidad de Génova, y su hija y dos jovenes investigadores, informó esa casa de estudios.

Las autoridades maldivas investigan el incidente y sus causas.

Solo un cuerpo fue recuperado

La televisión pública italiana RAI dijo que, por el momento, solo fue recuperado uno de los cuerpos.

De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, los cinco italianos desaparecieron durante una inmersión en aguas de la isla de Alimathà, meta apreciada por los submarinistas de todo el mundo.

Maldivas es una meca para el turismo de buceo (Foto: Reuters)
Maldivas es una meca para el turismo de buceo (Foto: Reuters)

La cadena de islas de coral es un destino de vacaciones de lujo muy popular entre los buceadores por sus complejos turísticos remotos y barcos de buceo con alojamiento a bordo.

“Se cree que los buzos murieron cuando intentaban explorar cuevas a una profundidad de 50 metros”, dijo la nota de la Cancillería italiana.

Funcionarios locales dijeron que era el peor accidente de buceo jamás registrado en este país conformado por 1192 islas de coral, dispersas en unos 800 kilómetros a través del ecuador en el océano Índico.

(Con información de EFE y AFP)

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