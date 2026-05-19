Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

La psicología dice que las personas que llegan a los 50 años sin cumplir sus metas sufren un cambio emocional

Published

Realizar un balance personal a determinada edad puede provocar dudas y cambiar la manera de mirar el futuro.

Al cumplir 50 años, muchas personas deciden hacer un balance acerca de su vida y analizan las metas que ya cumplieron y las que aún restan cumplir. Aunque algunos pueden sentirse orgullosos del camino recorrido, a otros les genera frustración ver que no alcanzaron los objetivos que se habían planteado.

Qué cambio emocional sufren las personas que llegan a los 50 años sin cumplir sus metas, según la psicología

Para la psicología, comparar el presente con las expectativas que se tenían años atrás y ver que uno no está en el punto deseado puede generar ansiedad y frustración.

Además, ese contraste entre la realidad y lo imaginado también puede despertar dudas sobre las decisiones tomadas a lo largo de la vida.

Revisar objetivos no cumplidos puede generar frustración y ansiedad. (Imagen ilustrativa generada con IA)
Revisar objetivos no cumplidos puede generar frustración y ansiedad. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Cuáles son los efectos emocionales más comunes

Este impacto emocional puede manifestarse de distintas maneras en las personas:

  • Ansiedad: aparece al pensar en el tiempo que pasó y en lo que todavía falta hacer.
  • Frustración: surge cuando la persona siente que no llegó al lugar que esperaba.
  • Dudas: pueden aparecer al revisar decisiones laborales, familiares o personales.
  • Necesidad de cambio: muchas veces nace el deseo de modificar hábitos, vínculos o proyectos.

Sin embargo, aunque puede parecer difícil, este momento también puede ser un punto de partida para reorganizar prioridades y valorar nuevos objetivos, en lugar de lamentarse por aquello que no se logró.

Cómo transformar esta etapa en una oportunidad personal

Es fundamental no interpretar un mal balance como un fracaso definitivo. Por el contrario, puede funcionar como una señal de alerta para revisar aquellos aspectos que todavía se pueden modificar.

Esta etapa puede ser fundamental para emprender nuevos proyectos y plantear nuevas metas. (Imagen ilustrativa generada con IA)
Esta etapa puede ser fundamental para emprender nuevos proyectos y plantear nuevas metas. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Según la psicología, es una etapa que puede ser aprovechada para tomar decisiones más conscientescambiar hábitos y comenzar proyectos nuevos para poner nuevas metas de cara al futuro.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

«Tienen que dar un paso al costado»: Trotta pidió la renuncia de los jueces por el financiamiento universitario

El exministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió a la marcha federal de universidades que se dio esta semana en defensa de la...

4 días ago

Mundo

Detuvieron en Brasil a un empresario chileno por insultos racistas en un avión: “No te conozco, mono”

El ejecutivo fue arrestado en el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, días después de protagonizar una violenta discusión a bordo de un vuelo...

4 días ago

Mundo

Crece el misterio en las Maldivas: murió uno de los buzos que fue a rescatar los cuerpos de los turistas

El sargento Mohamed Mahdhee perdió la vida mientras intentaba recuperar los restos de buceadores desaparecidos en el atolón de Vaavu. Un operativo de rescate...

4 días ago

Mundo

Encontraron a una mujer momificada en EE.UU y acusan a su cuidadora de ocultar el cuerpo para robarle

La policía descubrió el cadáver de Lillie Prindle, de 86 años, envuelto en mantas en su casa. Un caso estremecedor sacudió a la ciudad...

4 días ago