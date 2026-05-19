Jorge Luis Borges: “No hablo de venganzas ni de perdones; el olvido es la única venganza y el único perdón”

La frase de Jorge Luis Borges sigue presente en la literatura contemporánea y en debates sobre las emociones humanas y los vínculos personales: “Yo no hablo de venganzas ni de perdones; el olvido es la única venganza y el único perdón”. El escritor argentino la expresó en sus reflexiones sobre la memoria, el dolor y el tiempo, pero su mensaje parece hecho a medida para los tiempos actuales, donde muchas personas buscan dejar atrás relaciones, conflictos y heridas emocionales.

Para Borges, el olvido no se relacionaba simplemente con borrar recuerdos. Es, sobre todo, una forma profunda de liberación emocional. En sus textos, el autor sostenía que aferrarse al resentimiento mantiene vivo el daño, mientras que olvidar permite romper el vínculo emocional con aquello que lastima. Esa distancia interior, según él, puede convertirse en una manera de sanar.

El olvido como forma de libertad emocional

Lejos de presentar la venganza como castigo, Borges la redefinía como un acto íntimo de desapego. Para muchos análisis literarios y filosóficos de su obra, olvidar implica dejar de darle poder emocional a una experiencia o persona. Cuando eso sucede, el dolor pierde fuerza y deja de ocupar un lugar central en la vida cotidiana.

El mensaje es claro: soltar el resentimiento puede convertirse en una forma de alivio emocional. En ese espacio, la persona recupera energía para construir nuevos vínculos, enfocarse en el presente y seguir adelante sin cargar constantemente con el pasado.

La importancia de aprender a soltar

El texto de Borges también apunta a una observación humana: muchas personas permanecen emocionalmente atadas a situaciones dolorosas porque vuelven una y otra vez sobre los recuerdos. Por eso, insiste en que olvidar no siempre significa negar lo vivido, sino dejar de revivirlo constantemente.

En sus obras sobre el tiempo, la memoria y la identidad, el autor recopiló ideas que, aunque nacieron en el siglo XX, siguen vigentes. Su impacto hoy se explica porque ofrecen una mirada poderosa: muchas veces, la verdadera libertad emocional aparece cuando una persona deja de alimentar el recuerdo de aquello que le hizo daño.

¿Qué pasa cuando una persona no logra olvidar, según Borges?

Según Jorge Luis Borges, vivir aferrado al rencor o al dolor puede mantener a la persona emocionalmente ligada al pasado. El autor sostenía que recordar constantemente una ofensa o una herida impide cerrar verdaderamente esa experiencia.

En su visión, el olvido no representa indiferencia ni debilidad, sino una manera de dejar atrás aquello que ocupa demasiado espacio emocional. Por eso, Borges consideraba que olvidar podía transformarse tanto en una forma de perdón como en la manera más profunda de terminar con el peso de un conflicto.