Show del campeón en Roma: Inter de Milán goleó a Lazio con una actuación brillante de Lautaro Martínez

El Inter de Milán volvió a demostrar por qué es el campeón y aplastó 3-0 a Lazio en el Olímpico de Roma, con una noche estelar de Lautaro Martínez, quien aportó un gol y una asistencia para liderar una nueva exhibición del conjunto neroazzurro.

Desde el comienzo, el Inter mostró personalidad, intensidad y jerarquía. Con presión alta y mucha movilidad ofensiva, el equipo de Milán tomó rápidamente el control del partido y comenzó a generar peligro ante una Lazio que nunca logró acomodarse.

La apertura del marcador llegó tras una gran jugada colectiva, donde Lautaro volvió a demostrar toda su calidad participando directamente en la acción decisiva. El delantero argentino fue el eje ofensivo del equipo y una pesadilla constante para la defensa rival.

Con la ventaja a su favor, Inter de Milán manejó los tiempos del encuentro con autoridad. Lazio intentó reaccionar, adelantando líneas y buscando mayor protagonismo, pero dejó espacios que el campeón aprovechó con inteligencia.

En el complemento, Lautaro coronó su gran actuación marcando su gol, consolidando una noche perfecta para el argentino. El tercer tanto terminó de sentenciar la historia y desató el festejo visitante en Roma.

📊 Claves del partido:

Gol y asistencia de Lautaro Martínez

Dominio total del Inter de Milán

Fragilidad defensiva de Lazio

Contundencia y jerarquía del campeón

🔥 Conclusión:

Inter volvió a dejar una imagen demoledora y confirmó que sigue siendo uno de los equipos más fuertes de Italia. Lautaro brilló como figura absoluta y lideró una goleada que reafirma el gran momento del campeón. Lazio, en cambio, fue superado de principio a fin y dejó muchas dudas.