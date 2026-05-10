Hazaña en La Bombonera: Huracán eliminó a Boca Juniors con nueve jugadores en un partidazo inolvidable

En una noche cargada de dramatismo, tensión y emociones, Huracán logró una victoria histórica al derrotar 3-2 a Boca Juniors en La Bombonera y dejarlo eliminado en un partido que tuvo absolutamente de todo.

El Globo sorprendió desde el arranque con una postura valiente y agresiva. Lejos de refugiarse, salió a jugar de igual a igual y golpeó primero, aprovechando desajustes defensivos de un Boca que comenzó nervioso e impreciso.

El Xeneize reaccionó rápidamente y logró empatar, impulsado por el aliento de su gente y por momentos de intensidad ofensiva. Sin embargo, Huracán volvió a pegar y recuperó la ventaja en un trámite cada vez más caliente.

En el complemento, el partido entró en una dimensión dramática. Huracán sufrió dos expulsiones y quedó con apenas nueve jugadores, escenario que parecía ideal para la remontada de Boca Juniors.

Boca fue con todo y logró igualar parcialmente el encuentro, arrinconando al Globo contra su arco y generando una presión asfixiante sobre el final.

Pero cuando parecía que el desenlace favorecía al local, llegó el golpe inesperado. En una contra feroz, Huracán encontró el tercer gol y silenció por completo La Bombonera, desatando un festejo descontrolado de sus jugadores y cuerpo técnico.

Los minutos finales fueron de pura desesperación para Boca, que atacó sin claridad y terminó consumando una eliminación durísima ante un rival que resistió con coraje y aprovechó cada oportunidad.

📊 Claves del partido:

Valentía ofensiva de Huracán desde el inicio

Boca mostró reacción, pero cometió errores defensivos

El Globo resistió con nueve jugadores

Contraataque letal para sellar la clasificación

🔥 Conclusión:

Huracán protagonizó una noche épica y consiguió una clasificación histórica en La Bombonera. Con entrega, carácter y eficacia, el Globo eliminó a Boca aun jugando con dos hombres menos. Para el Xeneize, en cambio, la derrota deja un golpe durísimo y muchas preguntas de cara al futuro.