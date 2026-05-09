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Dictaron prisión preventiva para el padre del nene de 6 años que había desaparecido en Corrientes

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Josías Santos Regis fue imputado por tentativa de homicidio y el presunto secuestro de su hijo.

El caso por la desaparición del nene de 6 años en Corrientes sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando la Justicia dictó la prisión preventiva de su padre, Josías Santos Regis, imputado por tentativa de homicidio y el presunto secuestro de su hijo.

El Juzgado de Garantías de la ciudad de Esquina dispuso la medida luego de que la fiscalía presentara el pedido en la audiencia de medidas de coerción.

Según informó El Litoral, la resolución firmada por el juez Jorge Gustavo Vallejos determinó que el acusado permanezca detenido en la Comisaría Segunda hasta el inicio del juicio. Regis, conocido como “El Brasilero”, enfrenta cargos por los delitos de “homicidio agravado en grado de tentativa y supresión de menores en concurso real”.

Josías Santos Regis desapareció junto a su hijo, Nahuá Santos Riquelme, el domingo. (Foto: Facebook Última Hora Esquina)
Josías Santos Regis desapareció junto a su hijo, Nahuá Santos Riquelme, el domingo. (Foto: Facebook Última Hora Esquina)

El nene había desaparecido el domingo y era intensamente buscado bajo el sistema Alerta Sofía. El operativo policial involucró a varias fuerzas de seguridad que realizaron rastrillajes en distintas localidades.

Tras dos días de angustia,el menor fue encontrado el martes junto a su padre en el paraje El Duraznillo, a unos 40 km de la ciudad de Goya. Los efectivos detuvieron en el lugar a “El Brasilero”, que ya era el principal sospechoso señalado por la familia materna del chico.

De acuerdo a los avances en la investigación, todo comenzó el domingo por la noche cuando Regis protagonizó un episodio violento que escaló hasta un tiroteo, donde terminó baleando a un vecino en una vivienda del barrio Manzini. En ese marco, el hombre se habría dado a la fuga con el nene.

En paralelo, además de la causa que investiga la desaparición del chico y la tentativa de homicidio, la Justicia abrió un tercer expediente en contra del abogado José Codazzi, quien habría sido una pieza clave para que el padre escapara con su hijo.

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