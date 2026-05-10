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Batacazo en Mendoza: Unión de Santa Fe eliminó a Independiente Rivadavia y se metió en cuartos

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En una de las grandes sorpresas de la jornada, Unión de Santa Fe derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza y dejó afuera al mejor equipo de la fase regular, consiguiendo una clasificación enorme a los cuartos de final.

El partido arrancó con mucha intensidad y con el conjunto mendocino decidido a imponer condiciones desde el inicio. Independiente Rivadavia manejó la pelota y buscó instalarse en campo rival, impulsado por su gran campaña previa.

Sin embargo, Unión de Santa Fe mostró personalidad y pegó primero. Con orden táctico y precisión en ataque, el Tatengue aprovechó una de sus primeras llegadas para abrir el marcador y cambiar el desarrollo del encuentro.

El gol golpeó al equipo local, que perdió claridad y empezó a dejar espacios. Unión lo entendió rápido y volvió a lastimar, ampliando la diferencia con una nueva acción ofensiva que silenció el estadio.

En el complemento, Independiente Rivadavia reaccionó y logró descontar, generando suspenso en el tramo final del partido. Empujado por su gente, fue en busca del empate y arrinconó por momentos al conjunto santafesino.

Pero Unión resistió con carácter, defendió la ventaja con inteligencia y terminó celebrando una clasificación histórica fuera de casa.

📊 Claves del partido:

  • Gran eficacia ofensiva de Unión
  • Personalidad para jugar de visitante
  • Reacción tardía de Independiente Rivadavia
  • Solidez defensiva del Tatengue en el cierre

🔥 Conclusión:
Unión dio uno de los grandes golpes del torneo y eliminó al mejor equipo de la fase regular. El Tatengue mostró carácter, contundencia y oficio para meterse entre los ocho mejores. Independiente Rivadavia, en cambio, cerró su gran campaña con una eliminación inesperada y dolorosa.

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