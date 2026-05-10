Golpe inesperado en el Metropolitano: Celta de Vigo dejó contra las cuerdas al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid volvió a sufrir un duro traspié y cayó 1-0 frente al Celta de Vigo en el Metropolitano, en una derrota que profundiza las dudas sobre el equipo dirigido por Diego Simeone.

El conjunto del Cholo intentó asumir el protagonismo desde el inicio, manejando la posesión y buscando instalarse en campo rival. Sin embargo, volvió a mostrar dificultades para generar peligro real y careció de precisión en los metros finales.

Celta de Vigo, por su parte, jugó un partido inteligente. Bien ordenado defensivamente y paciente para esperar su momento, logró incomodar constantemente al Atlético mediante transiciones rápidas y aprovechando los espacios.

El golpe llegó en una jugada aislada que terminó siendo decisiva. El equipo gallego encontró el gol tras una acción veloz y silenció al Metropolitano, dejando al Atlético obligado a remar desde atrás.

En el complemento, Atlético de Madrid adelantó líneas y fue en busca del empate con más empuje que claridad. Tuvo aproximaciones y algunas chances aisladas, pero volvió a chocar con la falta de contundencia y con una defensa visitante muy firme.

Con el correr de los minutos, los nervios se hicieron sentir en el equipo local y también en las tribunas, que comenzaron a mostrar su descontento ante otra actuación decepcionante.

📊 Claves del partido:

Orden táctico y eficacia del Celta

Falta de claridad ofensiva del Atlético

Buen trabajo defensivo del conjunto visitante

Crece la presión sobre el equipo del Cholo Simeone

🔥 Conclusión:

Nueva derrota dolorosa para el Atlético de Madrid, que sigue dejando dudas y sumando preocupación. Celta aprovechó su oportunidad y se llevó un triunfo enorme en una cancha difícil. El equipo del Cholo, mientras tanto, vuelve a quedar bajo la lupa tras otro golpe inesperado.