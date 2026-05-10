Gol relámpago y triunfo clave: Juventus venció a US Lecce con un tanto histórico de Dušan Vlahović

La Juventus consiguió una victoria trabajada por 1-0 frente a US Lecce en un partido que quedó marcado por el gol tempranero de Dušan Vlahović, quien abrió el marcador apenas a los 10 segundos de juego.

El encuentro prácticamente comenzó con el balón dentro del arco. Tras la salida inicial, Juventus presionó alto, recuperó rápido y encontró a Vlahović en posición ideal para definir con precisión y sorprender a todo el estadio.

Ese gol relámpago cambió completamente el desarrollo del partido. Con la ventaja desde el arranque, el conjunto visitante manejó los tiempos y obligó a US Lecce a adelantar líneas en busca de la igualdad.

Lecce reaccionó con intensidad y por momentos logró complicar a la defensa juventina, especialmente mediante ataques rápidos y presión en mitad de cancha. Sin embargo, le faltó claridad en los metros finales para transformar sus aproximaciones en situaciones realmente peligrosas.

En el complemento, la Juventus apostó al control y al orden defensivo. Aunque no logró ampliar la diferencia, sostuvo la ventaja gracias a una actuación sólida en el fondo y a una correcta administración del partido.

📊 Claves del partido:

Gol de Vlahović a los 10 segundos

Presión alta y eficacia inmediata de Juventus

Reacción de Lecce sin contundencia

Orden defensivo visitante para sostener el resultado

🔥 Conclusión:

Juventus golpeó de entrada y supo defender una ventaja tempranera para quedarse con tres puntos importantes. Vlahović fue decisivo con un tanto histórico, mientras que Lecce pagó caro el desconcierto inicial y no logró revertir la historia.