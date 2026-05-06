El Frente Chaqueño denunció al Ministerio de Salud por el caso de la falsa médica: “Falló todo el sistema de control”

El interbloque del Frente Chaqueño presentó una denuncia judicial contra el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco, en el marco del escándalo por la mujer que habría ejercido como médica sin título habilitante.

La presentación apunta a presuntas fallas estructurales en los mecanismos de control que permitieron que la acusada trabajara tanto en el sistema público como en el privado, llegando incluso a firmar documentación oficial y actas de defunción.

“No fue un hecho aislado”

Desde el bloque opositor señalaron que existen elementos documentales que demostrarían que la situación era conocida dentro del sistema sanitario, entre ellos planillas de guardia, cronogramas de trabajo y registros administrativos.

“Esto no pasó en la oscuridad. Estaba en las planillas, en los registros. Todos lo sabían o debían saberlo”, afirmaron.

Más de diez actas de defunción bajo la lupa

Uno de los puntos más graves de la denuncia es que la mujer habría firmado más de diez actas de defunción durante el período en que ejerció sin matrícula profesional, lo que encendió alertas sobre el alcance del caso.

“Hay familias que terminaron velando a sus seres queridos después de una atención médica irregular. Esto no es un error administrativo, es una falla con consecuencias humanas”, remarcaron.

Responsabilidad política en debate

La denuncia también alcanza al ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, junto a otros funcionarios del área, a quienes señalan por presunta falta de control y supervisión.

Desde la oposición advirtieron que el caso expone una crisis más profunda en el sistema sanitario provincial y reclamaron una respuesta urgente de la Justicia y del Poder Ejecutivo.