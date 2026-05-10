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Otro capítulo histórico: Lionel Messi llegó a su gol 907 en la victoria de Inter Miami

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En una noche repleta de emociones y goles, Inter Miami derrotó 4-2 a Toronto FC, con una nueva función estelar de Lionel Messi, que volvió a dejar su sello con una definición impecable para alcanzar los 907 goles en su carrera profesional.

El partido comenzó con mucha intensidad y un ritmo frenético. Toronto FC intentó hacerse fuerte de local y logró complicar en varios pasajes al equipo visitante, generando un trámite abierto y de ida y vuelta.

Sin embargo, como tantas veces, la diferencia apareció en los pies de Messi. El argentino leyó perfectamente la jugada, se desmarcó con inteligencia dentro del área y definió con precisión para marcar uno de los goles de la noche y seguir ampliando una marca histórica.

Ese tanto le dio tranquilidad a Inter Miami, que empezó a controlar mejor el partido y a aprovechar los espacios que dejaba el rival en defensa.

A pesar de la reacción de Toronto, que logró mantenerse en partido durante varios tramos, el conjunto de Miami mostró mayor contundencia y terminó inclinando la balanza con jerarquía ofensiva.

📊 Claves del partido:

  • Nuevo gol histórico de Lionel Messi
  • Gran eficacia ofensiva de Inter Miami
  • Partido dinámico y con muchas situaciones
  • Toronto compitió, pero dejó espacios atrás

🔥 Conclusión:
Inter Miami sumó una victoria importante y Messi volvió a ser decisivo, alcanzando otra cifra monumental en una carrera irrepetible. Con 907 goles, el argentino sigue agrandando su leyenda y demostrando que continúa marcando diferencias en cada partido.

 

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