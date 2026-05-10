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Fiesta celeste en Córdoba: Belgrano ganó el clásico, eliminó a Talleres de Córdoba y desató la locura

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En una nueva edición del clásico cordobés, Belgrano se quedó con un triunfo enorme al vencer 1-0 a Talleres de Córdoba en un partido caliente, intenso y cargado de tensión de principio a fin. El Pirata no solo celebró ante su eterno rival, sino que además lo dejó eliminado.

Desde el arranque, el clima fue electrizante. Con mucha pierna fuerte, presión y nerviosismo, ambos equipos salieron a disputar cada pelota como si fuera la última. El clásico se jugó con el corazón en la mano y eso se reflejó en cada cruce dentro del campo.

Talleres de Córdoba intentó asumir el protagonismo con mayor posesión y búsqueda ofensiva, mientras que Belgrano apostó al orden defensivo y a golpear en el momento justo.

La diferencia llegó tras una jugada que encontró mal parada a la defensa de la T. El Pirata aprovechó su oportunidad, marcó el único gol del partido y desató el delirio de su gente.

A partir de la ventaja, Belgrano defendió con intensidad y mostró carácter para sostener el resultado en un contexto de máxima presión. Talleres empujó con más ganas que claridad, pero chocó constantemente con la firmeza defensiva rival.

En el complemento, el partido ganó aún más tensión. Hubo discusiones, roces y un clima cada vez más caliente tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, el marcador no volvió a moverse.

📊 Claves del partido:

  • Gran solidez defensiva de Belgrano
  • Eficacia en la jugada decisiva
  • Talleres tuvo la pelota pero le faltó profundidad
  • Clásico intenso y muy disputado

🔥 Conclusión:
Belgrano se quedó con un clásico inolvidable y eliminó a Talleres en una noche que quedará marcada para su gente. El Pirata golpeó en el momento justo, resistió con carácter y celebró a lo grande en territorio enemigo. La T, en cambio, sufrió una derrota dolorosa en el partido que nadie quería perder.

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