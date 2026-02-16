No habrá colectivos, taxis, aviones ni barcos el día del paro de la CGT contra la reforma laboral

La Unión General de Asociaciones de Transporte anunció su adhesión a la medida de fuerza del próximo jueves.

La Unión General de Asociaciones de Transporte (UGATT) anunció que se adhieren al paro general de la CGT para el día que se trate la reforma laboral en Diputados. De esta manera, ese día, que podría ser el próximo jueves 19 de febrero, no habrá aviones, bacos, colectivos ni taxis circulando en Argentina a modo de protesta contra el proyecto del Gobierno.

De esta manera, más el apoyo que recibió la central obrera de otros gremios, la medida de fuerza toma más cuerpo y se espera más adhesiones en las próximas horas para demostrar su rechazo a la norma que ya tiene media sanción. Cabe señalar que es solamente paro, sin movilización, tras los incidentes del miércoles pasado.

El comunicado de la UGATT

En sus redes sociales, la entidad anunció que «adhiere y acata plenamente, lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando PARO GENERAL NACIONAL» por 24 horas para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso de la Nación.

«Los gremios enrolados en UGATT GARANTIZAMOS el PARO TOTAL de los medios de transporte de pasajeros. En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en diputados, no habrá transporte», reiteraron en el documento compartido en Instagram.

Sumado a esto, afirmaron que «cuando los pueblos agotan su paciencia, ihacen tronar el escarmiento! Siempre con la convicción de defender nuestros derechos como trabajadores consagrados en la Constitución Nacional», completaron desde la organización dirigida por Omar Maturano.