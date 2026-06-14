El lujo no paga: el 10% más rico tributa menos impuestos que la mitad más pobre del país

Blanqueo para arriba, ajuste para abajo: con rebajas impositivas a patrimonios, exportadores y grandes empresas, el esquema fiscal se vuelve más regresivo en la era Milei. ¿Quiénes ganan con la reforma tributaria del gobierno?

Mientras ministros, legisladores libertarios y dirigentes cercanos al oficialismo se anotaron en el régimen de “Inocencia Fiscal” impulsado por el propio gobierno de Javier Milei para blanquear dólares y bienes no declarados, en la Argentina la carga tributaria recae cada vez más sobre quienes menos tienen: el 50% más pobre destina más de un tercio de sus ingresos al pago de impuestos, mientras que el 10% más rico tributa apenas un cuarto de sus recursos.

De este modo, la presión sobre gran parte de la sociedad ya es la segunda más alta de América Latina.

Lejos de tratarse de medidas aisladas, las rebajas en Bienes Personales, la reducción de retenciones, los beneficios fiscales para grandes inversiones y los sucesivos blanqueos forman parte de una misma orientación económica: aliviar la carga sobre patrimonios elevados, exportadores y grandes empresas mientras el ajuste se sostiene sobre salarios, jubilaciones, obra pública, provincias y consumo.

El resultado es un esquema cada vez más regresivo. Producto de la baja de alícuotas impulsada por el Gobierno, el peso de Bienes Personales en la recaudación cayó de 7,2% en 2023 a apenas 1,5% durante la gestión libertaria. Al mismo tiempo, el Estado depende cada vez más de impuestos al consumo como el IVA, que golpean proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos, en un contexto marcado por la caída de la actividad, el empleo y el poder adquisitivo.

La discusión ocurre además en simultáneo con las nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras en distintos países crece el debate sobre cómo gravar mejor a los sectores de mayor riqueza, el organismo reclama para Argentina una reforma tributaria orientada a ampliar la recaudación sobre salarios formales, monotributo, combustibles e impuestos al consumo.

En otras palabras, en la era libertaria se afinaza un modelo que garantiza menos carga para los de arriba y más presión sobre trabajadores, consumidores y pequeños contribuyentes.

Más impuestos a los más pobres

En un contexto de retroceso sostenido de los ingresos públicos, el sistema tributario argentino está profundizando un sesgo regresivo. Al respecto, El Estado no está dejando de cobrarle a todos por igual, sino que el modelo económico en marcha elige beneficiar a ciertos sectores mientras ajusta a otros.

En ese sentido, más del 30% de los ingresos de la mitad más pobre del país se va en pagar impuestos y, en contraste, el 10% más rico solo gasta un cuarto de su ingreso. Con la baja de Bienes Personales y otros beneficios impositivos que promueve la gestión de Javier Milei, sería lógico esperar -además- que esa brecha se agrande.

Sobre ello, por un lado, como resultado de las bajas de alícuotas que llevó a cabo el Gobierno nacional en el marco del blanqueo, el peso de Bienes Personales (grava la riqueza acumulada, y recae sobre menos del 2% de la población con mayor patrimonio) en la recaudación cayó 5,7 puntos (pasó de 7,2% en 2023 a 1,5% en la gestión libertaria).

A su vez a pesar de buenas las cosechas, lo recaudado por impuestos al comercio exterior cayó, por la baja de las alícuotas a los Derechos de exportación (retenciones), sumado a la caìda de las importaciones (-37% y -17% abajo en términos reales, respectivamente).

Los datos se desprenden de un informe presentado por el Instituto Argentina Grande (IAG) desde donde analizaron que “la recaudación depende cada vez más del IVA, pero en un contexto de merma por la caída de la actividad”.

En esa línea, el peso del IVA sobre la recaudación pasó de 22,8% (2023) a 24,1% (2025) en un escenario donde entre agosto de 2025 y abril de este año, la recaudación tributaria acumuló nueve meses consecutivos de caída real y solo en el acumulado de los primeros 5 meses del año registró una disminución real del 5% respecto del mismo período del año anterior.

De hecho, si se compara contra 2025 solo creció lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles (producto de un aumento de los montos fijos que gravan las naftas por encima de la inflación) y Ganancias, por el aumento de las utilidades de las empresas y de la base imponible de los ingresos de los trabajadores (sumado a la baja base de comparación de mayo de 2025).

Las consecuencias de este esquema son más que evidentes. “La presión impositiva sobre el 50% más pobre es del 36%, mientras tanto el top 10% tributa 26% de su ingreso”, precisaron desde el cento de estudios. En otras palabras, esto significa que paradójicamente la población de menores ingresos gasta una porción más grande en pagar impuestos que la parte más rica de la sociedad.

Si se compara con el resto de la región, “en Argentina la presión tributaria sobre el 50% más pobre es la segunda más alta de la región (luego de la de Brasil)”, agregaron.

En definitiva, la reforma en cuestión no busca solo recaudar, sino que busca definir quién termina pagando el ajuste.

El Destape/Eugenia Rodríguez