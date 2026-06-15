Experto en bioconstrucción y recetas naturales lo recomienda: “Hay que hervir menta y limón en alcohol”

La menta y el limón son dos ingredientes que tienen aromas muy característicos y suelen ser utilizados para darles vida a los ambientes del hogar. En ese sentido, hervirlos en alcohol puede servir para conseguir un desodorante casero y natural.

Los expertos lo recomiendan porque la menta purifica el aire y el cítrico levanta el ánimo. Además, esta mezcla no tiene nada de aerosol ni metales pesados a diferencia de los distintos productos químicos que se comercializan en las grandes cadenas para aromatizar el hogar.

Maxi Sánchez, cuya cuenta de Instagram es “maxipermacultura”, es especialista en bioconstrucción, permacultura y recetas naturales. Cuenta con más de 1 millón de seguidores y fue quien explicó paso a paso cómo hacer un desodorante casero con estos tres ingredientes.

Ingredientes

Un puñado de menta fresca o seca.

1 o 2 limones.

Agua.

2 cucharaditas de alcohol.

Una olla con tapa.

Un colador.

Un pulverizador limpio.

El paso a paso del desodorante de menta, limón y alcohol

Preparar la base aromática: colocar agua en una olla y llevarla al fuego. No hace falta usar demasiada cantidad, ya que la idea es obtener una infusión concentrada que después pueda colocarse fácilmente en un pulverizador. Agregar la menta: cuando el agua empiece a calentarse, incorporar un puñado de menta. Puede ser fresca, recién cortada, o seca, según lo que se tenga en casa. Esta planta es la encargada de aportar un aroma fresco y agradable a la preparación. Sumar el limón: lavar bien el limón y agregarlo a la olla. Se puede usar solamente la cáscara, para aprovechar su perfume natural, o incorporarlos enteros en rodajas si se busca un resultado más intenso. Cocinar con la olla tapada: dejar la preparación al fuego durante 10 minutos. Es importante mantener la olla tapada, ya que de esa manera se conservan mejor los aromas de la menta y del limón, evitando que se evaporen durante la cocción. Dejar enfriar: una vez cumplido el tiempo, apagar el fuego y dejar reposar la mezcla hasta que se enfríe por completo. Este paso es clave antes de pasarla al envase final. Colar la preparación: cuando ya esté fría, colar el líquido para retirar restos de hojas, cáscaras o pulpa de limón. Así se evita que el pulverizador se tape con el uso. Pasar al pulverizador: colocar la infusión dentro de un envase limpio con atomizador. Para que dure más tiempo, agregar dos cucharaditas de alcohol y agitar bien.

Además de los beneficios propios al tratarse de una receta natural, su preparación es significativamente más económica que comprar un producto industrial. En pocos minutos, se puede preparar en el hogar con un costo más bajo.

En un pulverizador limpio, guardado en un lugar fresco y alejado del sol, puede durar entre 3 y 5 días. Si se conserva en la heladera, su duración puede extenderse hasta una semana. Lo ideal es agitar bien el pulverizador antes de cada uso, ya que los ingredientes naturales pueden asentarse con el paso de las horas.

También se puede utilizar sobre algunas superficies, aunque siempre conviene probar primero en una zona pequeña y poco visible. En telas delicadas, muebles de madera, cortinas o almohadones, es mejor evitar el exceso de líquido para prevenir manchas o marcas.

El agregado de alcohol ayuda a prolongar su duración, pero aun así es preferible preparar poca cantidad y renovarla cada algunos días para mantener el aroma más intenso. Si la mezcla cambia de olor, color o aspecto, lo más conveniente es descartarla y hacer una nueva.