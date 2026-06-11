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En México insultaron a un hincha que tenía puesta la camiseta de la Selección argentina: cómo fue su reacción

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El fanático de la Albiceleste estaba caminando en el Fan Fest hasta que pasó por al lado de un grupo de simpatizantes locales en Guadalajara.

Miles de hinchas mexicanos disfrutaron de la jornada inaugural del Mundial, que tuvo como epicentro de la fiesta al mítico Estadio Azteca para el partido entre la selección local y Sudáfrica. En paralelo, se vivió una situación particular en Guadalajara que tuvo a un fanático argentino como protagonista.

En los alrededores del Fan Fest, la zona creada para que los simpatizantes que no tienen entradas se reunan para ver los encuentros, una persona con la camiseta de la Albiceleste fue insultado mientras caminaba junto a un amigo.

Ante los gritos del público mexicano, el hincha de la Selección argentina hizo una serie de gestos en forma de respuesta y luego sacó su celular para grabar lo que esta ocurriendo. En simultáneo, se escuchó un clásico cántico homofóbico que es cada vez más habitual en las tribunas locales.

Entre risas, el fan argentino se animó a cantar junto a la gente que lo estaba insultando y la situación no pasó a mayores pese al cruce verbal.

El estadio de Guadalajara albergará cuatro partidos del Mundial. (Foto: Reuters)
El estadio de Guadalajara albergará cuatro partidos del Mundial. (Foto: Reuters)

Guadalajara albergará el segundo partido del Mundial 2026, a disputarse entre República Checa y Corea del Sur por el grupo inicial.

Después, habrá tres encuentros más en la ciudad, incluido un encuentro de la selección mexicana contra Corea del Sur. La agenda se completa con Colombia vs. Congo y un electrizante Uruguay vs. España.

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