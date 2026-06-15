«Tiene que ir»: Flavia Royón exigió que Manuel Adorni se presente en el Senado tras el pedido de interpelación

La diputada salteña reclamó que el jefe de Gabinete se presente en el Senado y cuestionó al gobierno de Milei por sostenerlo en el cargo.

La diputada nacional por Salta Flavia Royón exigió la presencia del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Manuel Adorni en el Senado, en el marco de los pedidos de interpelación impulsados por la oposición para tratar una moción de censura. La discusión se da en medio de cuestionamientos por el incremento de su patrimonio personal desde su ingreso a la función pública.

“Con Adorni tiene que intervenir la Justicia a esta altura. Si no, va a intervenir el Congreso. Porque si la Justicia avanza y lo imputa y lo procesa, el jefe de Gabinete tiene que dar un paso al costado. Si no lo hace el presidente Javier Milei, va a intervenir el Congreso”, advirtió Royón esta mañana en diálogo con el programa “Total Normalidad” de Futurock.

“La sensación es que esto es la punta del ovillo»

En ese marco, la senadora salteña planteó que no se entiende por qué el Gobierno de Javier Milei sostiene a Adorni en el cargo. En esa línea, explicó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede evaluar si condona o no la multa, pero remarcó que los procesos contra el jefe de Gabinete continúan firmes.

“La sensación es que esto es la punta del ovillo. ¿Qué más hay? Yo acompañé la ley de Inocencia Fiscal porque los argentinos tienen un producto en el colchón, y eso debería estar en el sistema financiero. Pero que se acojan funcionarios y exfuncionarios provoca un enojo”, remarcó.

Debate sobre la ley de Inocencia Fiscal y el uso por parte de funcionarios del gobierno de Milei

En relación con lo anterior, Royón sostuvo que la adhesión de funcionarios a la ley de Inocencia Fiscal evidencia la “poca prolijidad” del Gobierno de Javier Milei. En esa línea, instó a que sean investigados los funcionarios que se acogieron a ese régimen, entre ellos el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez.

“La ley de Inocencia Fiscal es útil para la Argentina. Condona el proceso en el ARCA, pero no exime del proceso judicial sino del pago de una multa en el organismo. El hecho de que funcionarios se inscriban no invalida el espíritu de la ley”, concluyó la senadora.