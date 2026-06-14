La cantidad de trabajadores formales cayó un 0,3% interanual en marzo, afectando principalmente a los asalariados del sector privado.

El total de trabajadores con empleo registrado en la Argentina alcanzó en marzo de este año las 12,830 millones de personas, lo que representa una reducción interanual de 40.900 puestos y una caída del 0,3% que afectó en especial al sector asalariado privado.

Respecto de febrero se evidenció una disminución del 0,2%, con resultados negativos en todas las modalidades de ocupación de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En tanto, para abril, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el nivel de empleo privado registrado del total de los aglomerados urbanos relevados, en empresas de más de 10 personas ocupadas, volvió a mostrar un signo negativo del 0,1% del empleo en el total de aglomerados relevados.

Los datos oficiales marcan que en marzo se contabilizaron 9,995 millones de personas con empleo asalariado registrado, incluyendo el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares, y 2,834 millones de personas con trabajo independiente, que abarca a monotributistas y autónomos.

Pese a que marzo es un mes de reinicio de las actividades luego de las vacaciones, el empleo asalariado registrado mostró una variación de signo negativo del 0,1% en comparación con el mes anterior, detallando el reporte gubernamental que “todos los segmentos que integran esta categoría mostraron una reducción de empleo en ese período: tanto el empleo asalariado privado como el público retrocedieron un 0,1% mientras que el trabajo en casas particulares se redujo un 0,2%”.

Mientras que el trabajo independiente registró una caída intermensual del 0,6% también en todas sus variantes, desagregándose en bajas en el monotributo social con un -2,1%, autónomos con un -1,3% y el monotributo con un -0,3%. En comparación con el mismo período del año anterior, el empleo asalariado se redujo 1,2%, lo que equivale a 116.500 trabajadores menos, registrándose mermas en el sector asalariado privado del -1,5% con 96.600 personas menos, y en el sector público del -0,5% con 18.200 trabajadores menos, mientras que el trabajo en casas particulares registró una caída más moderada del -0,4% con 1.700 personas menos.

Por su parte, el trabajo independiente en su conjunto experimentó una expansión interanual del 2,7%, sumando 75.600 personas, existiendo al interior de este grupo dinámicas diferenciadas dado que la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 3,3% con 70.000 personas más y la cantidad de monotributistas sociales subió un 3% con 7.000 personas más, mientras que por el contrario la cantidad de trabajadores autónomos cayó un 0,5% con 1.900 personas menos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el empleo asalariado privado sumó en marzo 6,188 millones de personas, ubicándose un 0,1% por debajo del nivel alcanzado en el mes anterior y un -1,5% respecto de marzo de 2025. El informe destaca que “desde septiembre de 2023 el empleo asalariado formal del sector privado muestra una tendencia descendente. La caída fue particularmente pronunciada durante el primer trimestre de 2024, para luego moderarse y estabilizarse hacia la segunda mitad de ese año.

Entre octubre y diciembre de 2024 se observó una recuperación moderada, que permitió recuperar parcialmente las pérdidas acumuladas en los meses previos. Sin embargo, durante los primeros meses de 2025 el empleo permaneció prácticamente sin variaciones y, a partir de junio de ese año, retomó una trayectoria descendente. Esta nueva fase contractiva se extendió durante el segundo semestre de 2025 (a un ritmo promedio mensual del -0,2%) y continuó durante el primer trimestre de 2026, aunque con una intensidad algo más moderada (-0,1% promedio mensual).”.

Por sectores, el desempeño laboral fue heterogéneo en la medición mensual, ya que cuatro ramas mostraron aumentos en el empleo, cuatro se mantuvieron estables y seis sectores redujeron el número de trabajadores. Las actividades que aumentaron la ocupación respecto al mes anterior fueron Explotación de minas y canteras con un 0,5%, Pesca con un 0,3%, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 0,3%, y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 0,1%.

Los rubros de Servicios sociales y de salud, Hoteles y restaurantes, Enseñanza y Construcción se mantuvieron estables, mientras que las mayores caídas de empleo se concentraron en Intermediación financiera con un -0,5%, Industrias manufactureras con un -0,4%, Transporte, almacenamiento y comunicaciones con un -0,3%, y Comercio y reparaciones con un -0,2%.

En términos interanuales, el empleo asalariado en el sector privado registró una caída del 1,5%, equivalente a 96.700 trabajadores menos, y si bien algunos sectores mostraron aumentos, entre ellos Pesca con un 5,8%, Construcción con un 1%, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 0,7%, y Suministro de electricidad, gas y agua con un 0,6%, no lograron compensar las caídas observadas en otras actividades económicas, particularmente en Explotación de minas y canteras con un -5,7%, Industrias manufactureras con un -4%, Intermediación financiera con un -3,7%, y Comercio y reparaciones con un -1,9%.

Por provincias, en comparación con febrero, 5 de las veinticuatro jurisdicciones registraron un aumento del empleo, 3 se mantuvieron estables y en 16 se observó una contracción. Las provincias que experimentaron incrementos en el empleo fueron Neuquén con un 0,9%, San Juan con un 0,3%, Tucumán con un 0,3% y Río Negro con un 0,1%, mientras que en contraste el grupo de provincias que registró una disminución del empleo asalariado formal privado estuvo encabezado por La Rioja con un -2,7%, Catamarca con un -1,6%, Santiago del Estero con un -1,6%, Tierra del Fuego con un -1%, Corrientes con un -0,7%, Misiones con un -0,7% y Formosa con un -0,7%. Finalmente, en términos interanuales, cinco jurisdicciones registraron aumentos en el nivel de empleo y diecinueve mostraron variaciones negativas.

Las provincias con mayores incrementos fueron Neuquén con un 3,3%, Río Negro con un 3,2%, La Rioja con un 3% y San Juan con un 2,2%, mientras que por el contrario las mayores caídas del empleo se observaron en Tierra del Fuego con un -9,0%, Chubut con un -6,8%, Corrientes con un -5,3%, Formosa con un -5,3%, Chaco con un -5,2%, Santa Cruz con un -5,1% y Catamarca con un -4,5%.

Fuente: NA