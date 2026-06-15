Samuel Vargas respaldó los anuncios de Zdero para fortalecer y dignificar a la Policía del Chaco

Samuel Vargas participó del acto oficial por el 73° aniversario de la Policía del Chaco, realizado en el Parque de la Dcemocracia, acompañando al gobernador Leandro Zdero y a las autoridades provinciales e internacionales.

Vargas valoró especialmente el incremento del 30% en el servicio de adicionales para el personal policial, que comenzará a regir a partir de julio, la actualización salarial de acuerdo a la jerarquía de cada agente y el pago retroactivo de ascensos, que será abonado en tres cuotas.

Asimismo, destacó la implementación del nuevo régimen laboral de 8 horas de servicio por 24 horas de franco, que entrará en vigencia desde enero de 2026, considerada una demanda histórica de la fuerza policial.

“El acompañamiento y el reconocimiento a quienes todos los días cuidan a los chaqueños debe traducirse en hechos concretos. Hoy vemos una decisión política clara del gobernador Leandro Zdero de fortalecer a la Policía del Chaco y brindar mejores condiciones para cada hombre y mujer de la fuerza”, expresó Samuel Vargas.

Finalmente, Vargas felicitó a la Policía del Chaco en su aniversario número 73 y destacó “el compromiso, la vocación y el esfuerzo permanente” de quienes integran la institución.

“Hoy quedó claro que en el Chaco el delincuente es delincuente, aunque lleve puesto el uniforme azul”. Quienes no honran la vocación de servicio y no se sientan parte de una fuerza de seguridad comprometida con la sociedad, terminan quedando solos frente a la ley. No es casualidad que hoy nuestra provincia dejaron de aterrizar avionetas con drogas y sea una de las que más secuestró estupefacientes en el país y que más delincuentes puso tras las rejas. Hay una decisión política firme del gobernador Leandro Zdero de respaldar a los buenos policías y avanzar con contundencia contra quienes eligen el camino del delito”, expresó Samuel Vargas.