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Senadores del Partido Justicialista despidieron a Taty Almeida: “Una luchadora incansable”

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El bloque del PJ despidió a Taty Almeida con un emotivo mensaje y resaltó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

El bloque de senadores nacionales del Partido Justicialista (PJ) expresó su más profundo y sincero pesar por el fallecimiento de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida. A quien definió como una «incansable luchadora por los derechos humanos y por la dignidad del pueblo argentino».

«Desde nuestra bancada, hacemos llegar también nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeros de lucha de esta inmensa mujer. Que de manera inclaudicable encabezó, junto con otras madres y abuelas de desaparecidos, la pelea por una Argentina con plena vigencia de los derechos humanos y del Estado de Derecho. En los tiempos más difíciles de la historia nacional», señalaron los senadores del PJ a través de un comunicado.

El legado de una vida de lucha

Asimismo, los legisladores lamentaron la partida de Almeida a quien calificaron como «una mujer muy valiente y sensible al dolor de sus compatriotas». Que «vivirá por siempre en los corazones de las argentinas y los argentinos».

«Pero nos deja el compromiso militante de continuar el trabajo para que las nuevas generaciones sepan lo ocurrido en el país durante la última dictadura cívico-militar. Y para que nunca más vuelva a repetirse en la República Argentina», indicaron.

Memoria, verdad y justicia como bandera

Por último, el bloque de senadores del PJ sostuvo que Taty Almeida siempre será recordada por haber sabido comprender las necesidades de su pueblo. Y por su permanente solidaridad con los distintos reclamos de la sociedad.

«Dueña de un carácter firme, pero de una sonrisa apacible, su ejemplo nos afianza en el deber y la obligación de mantener la lucha por la memoria, la verdad y la justicia«, concluyó el comunicado.

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